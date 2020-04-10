美国议员提谭德塞到美国国会作证 有否先例?

世卫秘书长谭德塞近期因挺中言论、防疫慢半拍，饱受批评。而且美国近日加大对世卫组织及总干事谭德塞批评。主责监督美国参与世卫的共和党籍参议员杨恩8日致函谭德塞，要求他出席美国国会听证会，就外界疑虑作出解释。

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据中央社今天报道称，谭德塞被批挺中且防疫慢，美议员要他到国会作证。消息说，共和党籍参议员杨恩（Todd Young）担任参议院外委会国际多边发展暨机构小组主席，小组职责包括监督美国与世界卫生组织（WHO）等国际组织的关系，及其所捐助的资金。

杨恩今天发布新闻稿表示，8日致函谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），针对WHO在全球对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情中扮演的角色，及中国影响力所带来的危险后果，杨恩在信中深表质疑。据杨恩指出，基于上述疑虑，加上总统特朗普7日也表示将检视是否暂停对WHO的捐助，他呼吁谭德塞在疫情和缓后，出席美国国会听证会释疑。

杨恩强调：“作为WHO预算最大资助者，美国纳税人有权知道WHO疫情反应的相关事实，如此一来，世界才能从错误中学习。”杨恩在信函中表示，自疫情爆发初期，中国当局就试图隐匿，不让国际观察家及中国人民了解真正情况。面对这一情形，WHO不是选择谴责并要求获得更多疫情相关资讯，反而是赞扬中国。

杨恩举例，WHO于1月14日推文表示，根据中国当局初步调查，并无证据显示2019冠状病毒疾病会人传人。

杨恩说：“当时可取得的确诊病例资讯及后来纽约、米兰经验都显示，中国政府摆明是撒谎。很不幸地，WHO不只荒谬地接受这个谎言，还把它放大。”

该报道称，杨恩也在信函中批评WHO排除台湾的作法。杨恩表示，台湾多次试图警告病毒具高传染性，但WHO都拒绝接受。

杨恩指出，不只如此，台湾地理位置虽靠近中国，并与中国有密集交通往来，早期就迅速采取防疫措施，但台湾并未获准参加1月22日的WHO会议。他说，就是在这场会议中，WHO仍不愿将疫情定性为“国际关注公共卫生紧急事件”，直到8天后才宣布。

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