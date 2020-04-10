谭德塞与台湾杠上 台媒怒列世卫疫情罪状 77万联署轰下台

中国武汉新冠肺炎疫情蔓延之际，世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日突然在记者会上痛骂台湾3分钟，批评台湾对他谩骂、种族歧视攻击。不过，其实各国早就质疑谭德塞，有外媒就曾经在记者会上质问WHO是否受到中国施压？而加拿大网友发起的要求谭德塞下台连署活动，目前也已有77万人参与连署。

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据自由时报今天列出指控，曝WHO舔共事迹一览！全球连署谭德塞下台已近80万人。

台湾自由时报今天指以下整理世界卫生组织自疫情开始，种种亲中的言行举止：

1月5日，世界卫生组织不建议国际为了防疫进行任何旅游、贸易限制。

1月14日，疫情之初，世界卫生组织相信中国官方说法，在推特表示未有证据显示病毒会人传人。

1月23日，中国已经传出至少800例确诊、25人死亡，谭德塞仍表示，尚未成为全球性的公共卫生紧急事件，认为这只是中国的公共卫生紧急事件。他并称赞，中国在处理疫情上展现高度透明。

1月24日，世界卫生组织建议在机场边境实施防疫措施，不过也重申，目前不建议任何更多的旅游或贸易限制。

1月28日，谭德塞到北京与中国外交部长王毅见面，谭德塞并表示，不建议各国从武汉撤侨，认为中国能力足以处理疫情。

1月30日，世界卫生组织终于宣布“国际公共卫生紧急事件”。不过，谭德塞仍解释，此举并非不相信中国，他对中国能力有信心。他并赞颂中国为了保护其他国家的人做出努力，不然全球死伤会更严重。

1月31日，谭德塞在推特提到除中国外，有3个国家出现人传人情形，但却刻意不提到同样出现人传人情形的台湾，因此遭到台湾网友灌爆推特“提醒”。

2月3日，中国官方数据已近2万人确诊，不过谭德塞却对各国重申，不需采取措施对中国旅游和贸易产生“不必要的干扰”，意即不需暂缓对中旅游及贸易。

2月10日，中国爆增至4万例确诊、破千人死亡。谭德塞对此表示，全球确诊数不多，还算是“火花”阶段。

2月11日，世界卫生组织正式宣布将病毒命名为“COVID-19”，谭德塞表示，如此可避免带入地名的“污名化”称呼。

2月12日，世界卫生组织举办记者会说明武汉肺炎疫情，外媒询问WHO是否有受到中国政府施压，要求帮中国说话，保住中国的面子？谭德塞听完后脸色凝重，回答说，中国为减缓疫情做出了许多有益的贡献。

2月17日，尽管中国破7万人确诊，世界卫生组织仍称，中国以外只有少数人染病，不应采“全面措施”防疫。

2月19日，谭德塞公开称赞中国牺牲自己，拯救全世界。而且中国以外，只有12个国家出现92宗新型冠状病毒肺炎的人传人个案。

2月21日，中国确诊数字逐渐减少，谭德塞表示，疫情趋势令人鼓舞。

2月24日，全球已逾30国出现感染，但谭德塞称“疫情尚未大流行”。同一日，率领WHO专家团前往武汉的高级顾问布鲁斯（Bruce Aylward）在北京记者会中赞美中国隔离很成功，想对武汉人说：“全世界都欠你们”。

2月25日，布鲁斯说，如果他确诊，会想在中国接受治疗。

2月28日，谭德塞拒绝称疫情大流行，仍有时间阻止疫情在全球蔓延。

3月2日，谭德塞坚称疫情尚未大流行。

3月11日，WHO终于宣布疫情已全球大流行。

3月28日，若确诊想在中国治疗的布鲁斯受香港记者访问，被问到是否让防疫有成的台湾重返会员国？他先装作没听到，接着疑似自行断线，结束访谈。

4月8日，谭德塞记者会中突然痛骂台湾3分钟，表示受到台湾大量的谩骂、种族歧视，更轰台湾政府未与这些言论切割。

自由时报引述根据中央社消息，对于谭德塞痛批遭到台湾攻击。澳媒《Sky news》在节目中批评，谭德塞此举是在“模糊焦点”，这样做的目的是想转于他“听命于中国”的话题，节目同时呼吁谭德塞“需要公开那些死亡威胁”，并且“要解释那些威胁到底和台湾有什么关系”。

该报道称，谭德塞过去发言引发诸多争议，一名加拿大网友在2月在Change.org网站发起连署，要求谭德塞引咎辞职，目前已经破77万人连署。在连署网页下方，各国网友纷纷留言痛批“他表现不佳，只是中国的魁儡”、“这么多人死亡或被传染，他有部分责任，他原本可以做更出多的事情”、“他对世界撒谎，他欺骗了所有人，他正在打破世界卫生组织的品牌”。

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