世界第一家 德国推民众新冠病毒抗体大规模检测

德国将开展欧洲首波新型冠状病毒抗体大规模检测，以帮助研究人员评估感染率，并且更有效地监测病毒传播。三项血清学检测将帮助确定病毒的传播范围以及感染者死亡人数，从而让当局决定何时可以允许人们恢复正常生活。德国已经成为新冠病毒检测的领导者，每天进行10万次检测。

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据英国金融时报报道称，德国将开展新冠病毒抗体大规模检测。根据罗伯特•科赫研究所(Robert Koch Institute)所长洛塔尔•威勒(Lothar Wieler)周四宣布了三项血清学检测的细节：一项针对献血，一项涉及德国四个疫情重灾区，以及一项针对更广泛人群的代表性研究。就确定感染率而言，专家们目前赖以建模的数据可能会很快变得过时或不完整；他们长期主张，抽查和随机化检测是一种更好的方法。

该报道称，但是，迄今还没有一个国家成功实施了全国范围的抗体检测。

德国已经成为新冠病毒检测的领导者，每天进行10万次检测。

威勒博士表示，SARS-CoV-2抗体检测计划旨在确定有多少德国人对该病毒具有免疫力，以及“无症状病例——那些被病毒感染却一无所知的人士——的比例有多大？”据他补充说，这些检测还将让人们更好地了解德国已有多少人死亡，从而掌握死亡率有多高。

报道说，这三项研究将由罗伯特•科赫研究所、柏林夏里特医院(Charité Hospital)病毒研究所(Institute of Virology)以及布伦瑞克(Braunschweig)的亥姆霍兹感染研究中心(Helmholtz Centre for Infection Research)联合进行。

在第一项研究中，每14天将从献血中采集1.5万个样本。第二项研究将集中在受新型冠状病毒肺炎（COVID-19，即2019冠状病毒病）影响最严重的四个地区，从大约2000人采集代表性血样。对于第一项和第二项研究，工作将于下周开始；第一项研究的结果预计将于5月发布。

在第三项研究中，将对德国全国150个地区的1.5万人进行抗体检测。这方面的工作将从下月开始。

据威勒表示，这些检测将使卫生当局“更好地描述这场流行病的发展过程，并且更好地了解它”。他补充说，检测也将让研究人员更有效地评估为减缓疫情蔓延而采取的措施，并提供有关尚未反映在官方统计数据中的未记录病例的更多信息。

报道认为，确定病毒的传播范围以及有多少感染者死亡，将有助于当局决定何时可以允许人们恢复正常生活。

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