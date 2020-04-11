新冠病毒意大利灾重 黑手党出山抢市?

遭到新型冠状肺炎重创的意大利，纵使单日新增确诊人数会和缓之势，但截至11日超过14万8千人染疫，病殁者近1万9千人。意大利政府自3月9日起实施封城措施至今转眼超过1个月，对民生影响开始浮现。意大利著名犯罪集团黑手党开始对贫穷家庭下手，提供免费食物及金钱援助，有学者表示黑手党趁著疫情扩张政治利益。

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据上报今天报道说，意大利政府严重失能，黑手党发钱、食物招揽成员。消息说，意大利锁国超过过1个月，潜藏的黑手党正伺机而起派发食物金钱笼络人心。

报道引述《卫报》（The Guardian）消息，意大利当局警告，黑手党正藉意大利政府实施“封城”，推出经济措施纾困之际，向贫穷家庭分发免费食品及现金。据当局了解，黑手党成员已在坎帕尼亚（Campania），卡拉布里亚（Calabria），西西里岛和普利亚（Puglia）等南部大区运送必需品予民众。内政部长拉莫尔泽斯（Luciana Lamorgese）形容这是社会出现动荡的初始讯号，“黑手党可以藉不断恶化的贫困情况，只需简单地分发免费面食牛奶，便能迅速招揽他们加入组织”。

据该报道说，意大利南部卡坦扎罗（Catanzaro）检察官兼反黑手党调查员格拉特利（Nicola Gratteri）指出，由于一个多月来商店、餐厅、酒吧均在关闭状态，而数以百万计的人是依靠这些行业生活，他们没有收入又不知何时能重新上班，纵使政府正派发“购物券”支援，但直言若国家“走慢一步”，黑手党将会捷足先登，成功夺取这个家庭的民心。根据威尼斯小型企业协会CGIA 数据指出，同影响不能上班的民众多达到330万人，当中有超过100万人生活在黑手党活跃南部地区。

意大利警方表示已加强执法，调查一些与黑手党有联系人物的踪迹，并对一些分发食物的不明组织进行调查。据《共和国报》（Repubblica|）报导有黑手党成员向穷人分发食物后，该人随后在脸书（Facebook）反驳，称自己只是在做慈事，又指是否因为他是黑手党成员便写这些文章，怒斥“记者比冠状病毒更糟糕”。

该报道说，牛津大学犯罪学教授费瓦雷泽（Federico Varese）分析指出，黑手党不是单纯的犯罪组织，他们对地区及市场有统治的欲望。“分发食物是黑手党的老策略，在意大利南部老板传统向下属施舍而最初是不求回报”。而格拉特利亦指“黑手党把城市视为自己的‘领地’。他们需要照顾自己领土上的人民。现在正是他们发挥自己的优势的时候。在大众眼中，他们提供免费食物，在水深火热提供支持是英雄，未来黑手党推举一些政治人物出来竞选议员，将有利他们犯罪获益”。

据《卫报》指出，黑手党涉足意大利南部地方议会情况严重，一些有黑手党背书的政治人物在竞选时，会威迫选民强逼投给他们，以换取简单食物。格拉特利直言情况如墨西哥曾风摩一时的大毒枭“矮子”古兹曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）般，“他贩卖大量可卡因，又杀了数百人，但他在家乡是以仁慈见称，为百姓提供药物又修路，这种情况同样有可能有意大利发生”。

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