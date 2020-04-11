新冠病毒杀死全球逾10万人 危机未见底

全世界已知与新冠病毒相关的死亡人数已超过10万，已知感染病例超过160万。至少177个国家报告了病例。最近的一个是饱受战争之苦的也门，该国于周五报告了首例新冠病毒确诊病例。

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据纽约时报今天报道说，全球死亡人数超10万，多国严防复活节周末病例激增。

根据《纽约时报》收集的数据，全世界已知与新冠病毒相关的死亡人数已超过10万，已知感染病例超过160万。至少177个国家报告了病例。最近的一个是饱受战争之苦的也门，该国于周五报告了首例新冠病毒确诊病例。美国死亡人数已超过西班牙，截至周五下午，这一数字已接近1.8万。美国当前是除意大利以外死亡人数最多的国家。

尽管一些国家的政府正在考虑放宽限制，但进入复活节周末前，全球大部分地区都在实行封锁，并加强了治安措施。

重灾区意大利首相孔特周五晚间宣布，当目前的限制令于4月14日到期时，将允许某些商业活动（包括书店、童装店和一些与林业相关的行业）恢复营业，但是其他封锁措施将维持到5月3日，包括关闭工厂。

东京都知事采取了与日本中央政府不同的措施，要求在本周宣布的紧急状态下关闭一系列企业，包括夜总会、卡拉OK、体育馆和电影院。

在印度尼西亚首都雅加达，由于担心资金不足，以及人手紧缺的医疗保健体系很容易不堪重负，该地区已进入部分封锁状态。

该报道称，英国首相鲍里斯·约翰逊周四从重症监护病房转出，其办公室周五下午表示，首相状况良好，但仍在住院。病毒继续在英国蔓延，周五该国的单日死亡人数达到新高，为80人，累计死亡人数近9000人，约7.4万人病毒检测呈阳性。政府仍在考虑延长封锁措施的计划，延长期可能达到数周。

法国内政部长克里斯托弗·卡斯塔纳尔本周表示，如果在复活节周末发现“松懈迹象”，地方官员可以实施更严格的限制措施。“病毒不知道假期。”卡斯塔纳尔上周说。自疫情爆发以来，法国已经报告了超过8.6万例感染病例和超过1.22万例死亡病例，但重症监护的患者总数本周首次出现下降，当局谨慎地表示，这是一个令人鼓舞的迹象。

据该报道说，美国确诊数字破50万，政府考虑向治愈者发放“免疫证明”据《纽约时报》获得的政府预测，美国若在实施禁足令仅30天后就取消限制，将导致病毒感染数字在今年夏天急剧上升。

由国土安全部、卫生及公共服务部做出的预测与特朗普总统最近的声明背道而驰。特朗普表示，美国可以“很快很快地”准备重新开放。不过，特朗普在周五表示，如果卫生专家称还为时过早，他会听取他们的意见，“事实将决定我们的工作，”他表示。他还承认，这是“我有史以来做出的最重大的决定”。

截至周五，美国死亡人数已超过1.8万人，确诊病例超过50万，是其他任何国家确诊病例的三倍以上。

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