病毒威胁指向军方 美军泄密150基地核基地及4航母或传新冠 五角大楼警告别蠢动指谁

美国「新闻周刊」（Newsweek ）昨天公布一份图表，显示美国约150座军事基地出现确诊病例，形同挑战五角大厦的保密做法。早前有消息指最少四艘美国执勤中航空母舰报告程度不同有染。但美国军方罕见警告敌人不要低估美国军力，引发对敌人警告剑指谁关注。

广告 继续浏览后续

据法新社说，疫情延烧，美军150基地传病例。

「新闻周刊」（Newsweek ）昨天公布一份图表，显示美国约150座军事基地出现确诊病例，形同挑战五角大厦的保密做法。美国科学家联盟（Federation of American Scientists）核武专家克里斯登森（Hans Kristensen）更断言，只有一处美国核子设施没有出现疫情。

美国本周累计约有2000名官兵染疫，能否维持全面备战的实力引发疑虑。面对这波质疑声浪，美国国防部一再发出声明，设法向敌方示警。

据美军参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）表示，以美军总兵力230万来看，2000名官兵染疫「不算多」。他还说：「我要所有人明白，美军战备依旧强健。」

法新社报道称，航舰染疫150基地传疫情，美军照呛敌别蠢动。尽管美国有航空母舰因发生2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情被迫靠港，核弹设施人员也传染疫，美军仍警告敌人「别想测试我们，我方战力未因此减弱」。

美国本周累计约有2000名官兵染疫，能否维持全面备战的实力引发疑虑。面对这波质疑声浪，美国国防部一再发出声明，设法向敌方示警。

参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）周四说：「我方实力仍在，无论面对何种威胁，我们依旧做好准备。」

「我不希望有任何混淆的讯息在外流传，让敌人认为有机可乘，想在此际蠢动。如果他们以为是这样，那会是一个可怕的悲剧性错误。」

目前众所周知的是航舰「罗斯福号」（USS Theodore Roosevelt）舰上4800人中有416人染疫，被迫停靠关岛检疫，而且会延长停泊时间。逾半海军官兵已经撤离，所有人员都接受检测，舰上全面消毒。

唯二部署西太平洋的另一航舰「雷根号」（USS Ronald Reagan）目前停在日本横须贺，舰上也出现确诊病例。。

尼米兹号（USS Nimitz）也爆出疫情，目前停在华盛顿州布雷默顿（Bremerton）。同样出现确诊病例的卡尔文森号（Carl Vinson）也停在华盛顿州维修。根据海军说法，感染的官兵都已撤离且逐渐康复。

据「新闻周刊」昨天公布一份图表，显示约150座军事基地出现确诊病例。美国科学家联盟（Federation of American Scientists）核武专家克里斯登森（Hans Kristensen）更断言，只有一处美国核子设施没有出现疫情。

美国军事战略是基于展现可随时在全球投射军力，吓阻敌人发动攻击，这也是为何罗斯福号起初爆发疫情时没让美军领导层感到不安，然而舰长求援信外流后却被上级指控他泄漏海军战备的敏感情资予以解职。

法新社说，不过美国国防部已经完全意识到危险性。军方在3月初设立防护机制，各个潜舰和核弹发射井都确保有两支作业团队。队员隔离14天，然后保持隔绝，如此若一队有人感染，另一队仍能维持备战。

据美国国防部副助理部长古柏（Laura Cooper）表示，有关美军备战状态的问题持续引发外界疑虑，部分原因是常有来自俄罗斯的谣言和假消息。

参谋首长联席会议主席密利表示，以美军总兵力230万来看，2000名官兵染疫「不算多」。他还说：「我要所有人明白，美军战备依旧强健。」

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅