非洲蝗虫又来了 远比新冠病毒更可怕

非洲正面临新一波蝗灾，规模约是前一波的20倍，部分东非地区已经沦陷，恐陷数百万人于饥荒。有农民声称，蝗灾比武汉肺炎疫情更具毁灭性。

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据中央社今天报道说，比新冠肺炎可怕，非洲新一波蝗灾较先前大20倍。该报道引述美联社消息，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情传播至世界多数地区的数周前，部分非洲国家早已面临70年来最大的蝗灾，堪称是另一灾情威胁。

如今，非洲地区正面临第二波蝗灾，规模约比前一波大上20倍。数十亿只年幼蝗虫正从繁殖温床的索马里涌出，寻找雨季中滋长的新鲜植被，结果就是让非洲原本就已贫弱的数百万人民再陷危难，因为当他们聚集试图对抗蝗灾时，恐有散播新型冠状病毒的风险。

据乌干达农民阿波凯特（Yoweri Aboket）说：“大家都在谈论蝗灾，一旦牠们落在园子里，牠们会摧毁一切。有些人甚至说，蝗虫比2019冠状病毒疾病更具毁灭性。”

联合国粮农组织（FAO）指称，这波一部分是由气候变迁所引起的蝗灾，对食物安全及生计带来“前所未见的威胁” 。联合国粮农组织发表声明说：“东非当前情势依然极度令人担忧，新的蝗虫群落正在肯尼亚、埃塞俄比亚南部及索马里等地形成，数量日渐增多。”

位于肯尼亚首都奈洛比的“气候预测与应用中心”（Climate Prediction and Application Center）表示，蝗虫正“侵袭东非地区，群落数量庞大前所未见。”“气候预测与应用中心”卫星资讯分析师姆瓦吉（Kenneth Mwangi）提及，这些新的蝗虫群落里包含刚发育成熟的年轻成虫，“食量比一般成虫还大”。据姆瓦吉及其他肯尼亚官员指出，疫情衍生的旅行限制导致跨境行程变慢，延误杀虫剂运送，使得对抗蝗灾增添难度。

除了非洲地区，联合国粮农组织也列出其他面临蝗灾的地区，包括阿拉伯半岛的也门、沙特阿拉伯及阿曼，以及西南亚的伊朗及巴基斯坦。

他们观察到也门大城亚丁北部以及阿曼边界的海岸出现正在发育的虫群，成虫群则在东部高原，也门的情况严峻；有一群刚脱皮正发育的虫群出现在沙特阿拉伯积极防控的波斯湾附近。阿曼持续在北部压制成虫，只有一小撮幼虫群在南部出现。

该报道称，伊朗目前正进行春季播种，前一波蝗虫聚集的南部海岸，新虫群正在增加；巴基斯坦仍持续在俾路支省（Baluchistan）、旁遮普省（Punjab）、西北边境省（Khyber Pakhtunkhwa）等地防控虫群。

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