世卫与人传人质疑 台湾反应强烈

世界卫生组织（WHO）否认台湾曾经警告武汉肺炎病毒可能人传人一事持续发酵。台湾中央流行病情指挥中心星期六（4月11日）公布去年致函WHO的信件，其中关键两个词“被隔离治疗”和“非典型肺炎”，都指出病毒会人传人。台湾责问，作为全球最高公共卫生权威机构，世卫还需什么样的警讯才警示新冠病毒人传人？

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据自由亚洲报道称，台湾反应强烈：作为全球最高公共卫生权威机构，世卫还需什么样的警讯才警示新冠病毒人传人？

据台湾自由时报的报道援引陈时中的话说：“隔离治疗”是指因疾病有传染他人之虞，要在指定隔离治疗机构隔离治疗，通常是指如肺结核等高度传染性疾病必须隔离。“都已经提到中国当时已有七人在隔离治疗了，什么情况需要隔离治疗？不言自明嘛！”据陈时中说，任何公共卫生学者或医师都明白，某种病病需要被隔离治疗，只因为当时台湾手上没有病例可以证明有人传人，台湾只是表明有这个讯息，如果我们当时信中直接说有人传人的状况，“那才叫误导”。

报道指，但世界卫生组织忽视了台湾的警示，在今年1月5日发布的新闻稿里，称据中国国家主管部门报告说，所有患者都被隔离，并在武汉医疗机构接受治疗。临床症状和体征主要为发烧，少数患者呼吸困难，胸部X光片显示双肺侵袭性病变。据有关部门称，一些病人是华南海鲜市场上的经营经销商或摊贩。 根据中国调查队的初步信息，没有人与人之间重大传播的证据，也没有卫生保健工作者感染的报道。这份新闻稿没有建议做旅游、贸易限制，即使在武汉1月23日封城后，一直到2月3日，世卫生组织都还不建议限制，所以外界有认为其实是世卫组织自己的误判，而这跟台湾去年年底有没有明确提人传人实在没有关系。

陈时中痛批世界卫生组织是“内行人讲外行话”，他说：“隔离治疗不是警讯，那什么叫警讯？”他还指出，不是会员国的台湾都已经把这状况告诉WHO，那身为会员国的中国“如果没有讲，那不是隐瞒，什么叫隐瞒？如果有讲，WHO不是失职，什么叫失职？”陈时中说，世界卫生组织要赶快积极处理疫情，不要转移焦点，一错再错。

报道称，台湾的外交部当天也表示，WHO刻意扭曲台湾通报，须还原真相让世界知道台湾确有提醒。

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