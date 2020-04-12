复活节美国两样气氛 新冠病毒死亡者超两万

截至星期六，根据约翰霍普金斯大学统计，美国境内感染新冠病毒疾病不治人数今天突破2万大关，取代意大利高居全球之冠。美国最后一州怀俄明进入紧急状态，全境50州全部沦陷灾情状态。适逢复活节，美国各地呼吁大封锁，劝告民众居家不要庆祝节日。

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据法新社报道，冠状病毒肆虐，美国死亡突破2万大关高居全球第一。根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国境内感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治人数今天突破2万大关。

美国境内染疫不治病患攀升至2万283人，确诊感染者高达52万2286人，双双高居全球第一。

欧洲疫情最严重国家意大利境内染疫不治人数攀升到1万9468人，排名全球第2；确诊感染15万2271例则排名全球第3，仅次于美国和西班牙（确诊16万1852例）。但意大利人口约6000万，不到美国总人口估计3亿2910万的1/5。

欧洲疫情第2严重国家西班牙，境内染疫不治人数界计1万6480例，居全球第3。

法新社说，美国新冠病毒疾病死亡总数突破2万大关之际，怀俄明州今天获总统特朗普批准宣布进入灾难状态，使得美国史上第一次50州全处于此一状态。

但白宫负责协调防疫的柏克斯（Deborah L. Birx）昨天表示，美国疫情还未达高峰。

尽管美国病故总数高居全球之冠，但与总人口比例看来，仍只有欧洲重灾区意大利或西班牙的约1/6。

因应灾情，美国各地呼吁针对复活节大封锁，劝告民众居家隔离。

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