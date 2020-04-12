疫情隔离憋得慌? 布鲁塞尔摩托党街头闹暴动

比利时首都布鲁塞尔警方紧张戒备，当地实施新冠病毒疫情管制措施，周末发生年轻摩托车骑士与警车相撞事故，昨天晚上布鲁塞尔街头动乱，警方逮捕拘留43人。网上有人号召上街聚集抗议。警方警告，周日仍有聚众闹事威胁。

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据法新社消息，布鲁塞尔街头暴动，43人被捕。

消息称，比利时首都布鲁塞尔正实施2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情管制措施，但星期五晚发生年轻摩托车骑士与警车相撞事故，昨天晚上街头跟着动乱，警方逮捕拘留43人。警方预警星期天继续情势紧张。

据当局表示，暴动是从星期五晚开始的，布鲁塞尔的安德莱赫特区（Anderlecht）一名巡佐试图拦下一名19岁摩托车骑士。经过一番追逐，摩托车迎面撞上了第2辆警车，骑士当场死亡。

昨晚一连串事故后，镇暴警察今天花了数小时时间，驱赶响应网路号召而聚集街头的年轻人。

报道称，安德莱赫特首长昆普斯（Fabrice Cumps）告诉法新社，今天几起动乱造成两名警官和几名抗议人士受到轻伤。据他表示，情况已明显获得控制，但警方仍将维持机动性，并预料星期天会发生更多事件。

昆普斯同时表示，他已与亡故的年轻骑士家属见面。他认为，几场动乱是有心人士故意拿骑士死亡事故当闹事藉口。

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