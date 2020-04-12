美罗斯福号航母疫情加重一人重症 舰长"吹号"不当下台或要官复原职

美国罗斯福号航空母舰据报又新增103名官兵确诊武汉肺炎，根据海军部今天公布最新数据，舰艇上共有550人确诊，其中一位船员住进关岛海军医院加护病房。原任舰长的克罗泽上校，为舰上官兵避免感染而透过公开信对外“求援”，向五角大厦喊话，被解职。新的消息指美国国防部长有意让克罗泽复职继续担任罗斯福号舰长。克罗泽罕见被中国官方指为不享自由的吹哨者。

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据法新社报道说，罗斯福号航舰再添103人确诊，累计550人染疫。美国罗斯福号航空母舰又新增103名官兵确诊武汉肺炎，根据海军部昨天稍晚公布最新数据，舰艇上共有550人确诊，其中一位船员住进关岛海军医院加护病房。

根据美国海军部官方网站的声明，罗斯福号（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）上已经有92%的船员检测2019年冠状病毒疾病，目前有550名船员染疫，3673人检测呈阴性反应，舰艇上近5000名官兵，有3696人已经下船到关岛隔离检疫。

据报道称，罗斯福号的染疫人数每天都在增加，自从3月30日前舰长 上校（Capt.Brett Crozier）写求援信为部属向上级请命，当时美媒报导，舰艇上只有3例确诊，到了8日增为230例，9日来到416例确诊，而10日是447例。

美国海军共有11艘现役航空母舰，目前有4艘染疫，且都是部署在印太地区的航舰，分别是罗斯福号、雷根号、卡尔文森号和尼米兹号。

据上报今天报道说，原任罗斯福号航母舰长的克罗泽上校，为了让舰上官兵能避免感染，透过公开信对外“求援”，向五角大厦喊话，虽成功让部属前往关岛（Guam）检疫，他的举动却引发海军高层不满，随即遭代理部长莫德利（Thomas Modly）拔除舰长职务，就此点燃争议引信。但如今随着莫德利因失言自请辞职下台，美国国防部长埃斯柏（Mark Esper）也松口，表示将与内部研究，考虑让上校重新恢复指导权，但无论是否重返罗斯福号，克罗泽上校都必须先行面对自身的病情，必须先战胜病毒。

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