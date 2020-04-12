英相约翰逊曾濒临死亡边缘

英国《星期日邮报》引述英国首相约翰逊的好友披露，约翰逊之前的病情一度非常严重，甚至濒临死亡的边缘，就连他的内阁同僚及身边的助手也为其祈祷。消息说，当约翰逊周四离开重症监护室（ICU）时，包括首相府全体工作人员在内的所有人都松了一口气。

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据李文读报今天报道称，英国首相约翰逊曾濒临死亡边缘。英国《星期日邮报》报道还称，伦敦圣汤马斯医院医院本来准备好在上周四就接收约翰逊入院治疗，但他延至三天后的上周日才被送进医院。约翰逊为此也感谢该医院的医护人员挽救了他的生命。报道透露说，目前仍在普通病房接受治疗的约翰逊，昨天收到了其怀孕未婚妻西蒙兹送来的情书，里边还附上了他们几个月大婴儿的扫描照片，这为约翰逊带来了极大的鼓舞。报道表示，约翰逊在出院后将到契克斯首相乡间别墅休养，但其政治盟友则坚持，必须由他来掌控英国何时以及如何解除目前实施的封闭措施。

《星期日快报》也报道说，英国首相约翰逊向医治他的医护人员表示了衷心感谢，并表示，医护人员对他有”再生之恩”，他对此“感激不尽”。报道也引述一位未透露姓名的政府高级官员表示，当约翰逊周四离开重症监护室（ICU）时，包括首相府全体工作人员在内的所有人都松了一口气。该报还在头版刊登照片报道，英女王罕见地向国民发表复活节文告，并坚称，绝不会让病毒取得胜利。

《观察家报》报道，昨天英国新冠病毒确诊死亡人数为917人，累计死亡人数增至9875人。报道引述英国内政大臣帕特尔昨天在每日疫情简报会上表示，有关数字反映了病毒的致命影响。报道引述剑桥大学一位统计学家指出，虽然昨天的死亡数字比周五有所下降，但这可能是因为正值复活节假期周末，因此一些死亡数字可能尚未及时报告而已。报道还警告说，英国的新冠病毒确诊死亡人数在未来一周里还有可能显著攀升。报道透露，包括执政保守党资深议员在内的英国各党派人士，今天将要求政府以“虚拟方式”重开议会，以便议员可以行使权力，向负责处理疫情危机的政府官员问责。

据《星期日镜报》报道，英国公立医院三种治疗新冠病毒病人的关键药物已经缺货。报道引述其中一位顾问医生表示，其中一种镇静剂只剩下五天的用量，情况令人非常担忧。报道还透露，在昨天死于新冠病毒的死者中，有一位是年仅11岁的小童。

据资深媒体人李文读报指《星期日电讯报》引述英国卫生官员昨天披露，英国公立医院急缺医护人员身穿的防护服，并因此从中国紧急订货。与此同时，英国政府也计划开放采购程序，让所有制造防护服的厂家都主动接触英国政府。报道还透露，英国至今已有24名医护人员因为感染新冠病毒不治身亡。

该报还在头版刊登照片报道，英国坎特伯雷大主教昨天在自已的寓所内自拍，并和其团队制作了长达一小时的复活节弥撒的录像，有关录像将于英国时间今天上午10点半在坎特伯雷大教堂的官网上播出。

据《星期日泰晤士报》也报道，英国政府已下令国民保健服务（NHS）开发一个新的手机应用程式，帮助解除目前实施的封闭措施。有关手机应用程式将使用蓝牙技术追踪曾接触过病毒感染者的人士，并提醒他们接受病毒检测。报道引述英国政府官员表示，他们希望有了这一手机应用程式，就有可能逐步解除封闭措施。

另外，该报在头版引述一项最新调查结果称，封闭措施使英国人的睡眠大为改善，62%的受访者表示，自有关封闭措施在3月23日实施以来，睡眠情况维持正常或有所改善。有关调查是伦敦大学国王学院进行的，涉及的受访者人数超过2300人。

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