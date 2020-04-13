习近平力挺或反作力 要谭德塞下台联署速增过90万

由加拿大一名网民在全球最大网络请愿平台发起的“要求谭德塞请辞”活动，截至周一上午，已有超过91万人连署支持，距离目标100万，还有9万人次。中国官方多次发声力挺世卫组织与世卫组织总干事谭德塞，情势显示中国支持没有奏效，或相反加速了联署增加。

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据光华网今天报道称，谭德塞下台诉求，全球联署破91万。该报道配图显示，中国国家主席习近平曾在2020年1月28日于北京会见世界卫生组织总干事谭德塞。

该报道说，由加拿大一名网民在全球最大网络请愿平台发起的“要求谭德塞请辞”活动，截至周一上午，已有超过91万人连署支持，距离目标100万，还有9万人次。有关网民于1月31日在Change.org网站发起“要求WHO秘书长谭德塞辞职”的请愿连署，并以英文、韩文、繁体中文、日文、泰文等13种语言呈现。

消息说，据网民认为，谭德塞在1月23日拒绝将中国新冠肺炎列为“国际公共卫生紧急事件”，但事实上，新型冠状病毒至今并无治愈方式，且之后短短5天内，确诊和死亡人数都增加逾10倍，比如确诊数从800人陡增到超过1万人，以及死亡人数超过350人等，这与谭德塞低估肺炎疫情有关。

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