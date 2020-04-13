约翰逊承认差点病逝 英国或沦疫情打击死亡最多的欧洲国家

英国首相约翰逊昨天出院。他特别在唐宁街首相府录制了一段视频，感谢在他住院期间悉心照料他的医护人员，并同时承认，一度面临生死存亡的关键时刻。《每日镜报》引述英国政府其中一位顾问专家法拉尔教授警告说，英国最终可能成为新冠病毒死亡人数最多的欧洲国家。

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据李文读报今天指，约翰逊出院并承认差点病逝。《泰晤士报》报道，英国首相约翰逊昨天出院。他特别在唐宁街首相府录制了一段视频，感谢在他住院期间悉心照料他的医护人员，并同时承认，一度面临生死存亡的关键时刻。约翰逊是在一周前因为确诊感染了新冠病毒后病情恶化，被送进伦敦市中心的圣汤马斯医院接受治疗，其中三个晚上更因为病情危急被送进了重症监护室抢救。报道引述英国政府消息人士说，约翰逊出院后将休养大约一个星期，但医学专家则认为，约翰逊需要休息更长时间才能恢复工作。

《每日电讯报》也报道说，约翰逊在英国时间昨天下午一点左右出院后不久，就与未婚妻西蒙兹一道前往契克斯首相乡间别墅进行休养，此前两人已经连续两个星期没有见过面了。而西蒙兹昨天也承认，过去一个星期里，她有时的确感觉很低沉，而现在约翰逊可以出院，她感到非常幸运。报道引述英国首相府发言人表示，首相约翰逊在出院后不会马上恢复工作，而且会缺席今天稍后举行的政府内阁会议，预料今天的政府内阁会议将讨论延长目前实施的封闭措施的期限。不过，首相府方面拒绝透露，约翰逊是否会出席本周四举行的检讨目前封闭措施的政府会议。

《i》也报道说，英国首相约翰逊昨天出院后，特别点名感谢了两名护士珍妮和路易斯，因为她们在约翰逊病重的关键48小时中，在他的病床边贴身照顾他。无独有偶，两名护士都是来自海外的护士，其中珍妮原籍新西兰，路易斯则来自葡萄牙。

《每日快报》也引述约翰逊通过视频录像表示，他得以脱险生存下来，完全是因为拥有爱心的医护人员救了他的命。不过，报道也透露，在约翰逊出院并与未婚妻西蒙兹重聚后不久，英国官方公布的最新统计数字显示，英国新冠病毒确诊死亡人数已经破万。

《每日镜报》报道，英国昨日新冠病毒死亡人数增加了737人，累计死亡人数破万，达到10612人。而昨天的其中一位死者，是英国著名电视喜剧演员蒂姆·布鲁克-泰勒。报道还引述英国政府其中一位顾问专家法拉尔教授警告说，英国最终可能成为新冠病毒死亡人数最多的欧洲国家。

《独立报》电子版也引述法拉尔教授警告说，英国看来会成为受此次新冠病毒危机打击最严重的欧洲国家之一，甚至可能是最严重的国家。报道还引述英国卫生大臣汉考克形容，英国昨天经历了“忧郁的一天”。

《卫报》表示，英国政府至今仍未能提供足够的个人防护装备给一线医护人员以及老人护理院的工作人员，已经引起政界人士和医护人员越来越强烈的批评，他们要求政府需要检讨至今以来的抗疫措施。报道也引述英国政府顾问专家法拉尔教授指出，英国目前的疫情发展与其它疫情严重的欧洲国家非常相似，而且死亡人数还在继续攀升。

据资深媒体人李文读报引述《每日邮报》则称，目前英国政府每天都从中国空运医用防护装备，以解英国有关物资短缺的燃眉之急，但当中却出现了不少问题。报道透露，由于英国官员临时要求检查质量，部分防护装备在飞机就要起飞前被移下飞机接受检查。还有一些运到英国之后，英国公立医院的人员一打开包装箱才发现，包装箱上的产品标示写错了，许多箱内并非英国最紧缺的医用防护装备，而是口罩。更糟糕的是，其中一些产品因为不符合英国的产品安全标准，所以运到英国后根本不能使用。

《金融时报》报道，20国集团成员国接近达成一项协议，给予受新冠病毒疫情影响的贫穷国家暂缓偿还贷款六个月的优惠待遇。报道引述20国集团消息人士透露，有关协议将在本周举行的20国集团财长会议上敲定。

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