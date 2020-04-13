美国封锁中忧过复活节 新报死亡累计22020 食品供应首发断链警告

法新社引据美国约翰霍普金斯大学统计，截至今晚8时30分，美国过去24小时出现1514起与新冠病毒有关的死亡病例，略低于前一天的1920人。至昨天截止美国累计死亡病例至少2万2020例，确诊病例55万5313例，双双高居全球之冠。

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据路透社报道说，美国人在封锁令中度过复活节。该国新冠肺炎死亡人数已超过22000人，超过50万人确诊。

路透社说，美国一家大型猪肉加工厂因工人染疫而关闭，工厂拥有者警告称，美国日常食品供应正在“危险地接近悬崖边”。这是疫情导致供应中断的最新迹象。“如果我们的工厂停止运转，食品店就不可能保持库存充足，”史密斯菲尔德(Smithfield Foods)执行长Ken Sullivan在周日发布的声明中称。

几乎所有美国人都被居家令要求待在家里已遏制疫情扩散，许多人因此转至线上进行礼拜，庆祝这一基督教日历中最神圣的一天。

该报道称，美国已成为新冠肺炎死亡人数最多的国家，过去四天中每天死亡病例数都在2,000左右，纽约市及其周边地区的死亡人数最多。但即便是这一数字也被低报了，纽约仍在考虑如何最好地在官方统计数据中纳入家里激增的死亡人数。

死亡病例继续增加之际，美国总统特朗普在考虑美国何时开始恢复正常。

近几周42个州实施了停止非必要外出的限制令，给商业活动造成巨大影响，并引发了对企业关停和旅行限制能持续多长时间的质疑。

该报道说，过去三周美国申请失业救济的民众超过1,600万。

美国食品药物管理局(FDA)局长Stephen Hahn周日称，特朗普政府有望在5月1日放松居家令。但他警告称，现在判断能否实现这一目标还为时过早。

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