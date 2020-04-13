美国科技巨头联手开发手机疫情接触追踪

苹果与Alphabet旗下谷歌刚刚过去的周末表示将合作研发接触追踪技术，能让用户基于选择性加入去追踪曾在自己附近的其他手机，旨在减缓新冠疫情扩散。评论指这两家公司罕见的合作，能够加速相关应用程序的使用，让潜在的被感染者可以更快接受检验或隔离，也比现有多数应用更加可靠。苹果与谷歌均保证保护使用者匿名与个人隐私权利。

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据路透社稍早消息，苹果与谷歌联手开发接触追踪应用，盼减缓疫情扩散。这两家公司罕见的合作，能够加速相关应用程序的使用，让潜在的被感染者可以更快接受检验或隔离，也比现有多数应用更加可靠。苹果与谷歌对全球智能手机操作系统占比高达99%。卫生专家表示，一旦封锁令结束，这类追踪应用将在病毒的管控扮演重要角色。

这项已经着手规划的技术也使得这些科技业巨头陷入全球性的争议当中，隐私权倡导者希望以一套分散的系统来追踪接触者，而欧洲与亚洲政府则是推进集中的方式，后者存在技术弱点，可能让政府获取民众的接触对象。

“藉由苹果与谷歌的合作，大家可以透过一个分散、保护隐私的应用，取得所有必要的公共卫生功能，”伦敦大学学院法律讲师Michael Veale表示；他曾参与接触追踪应用DP3T研发。他表示，例如在英国与德国提出的集中式解决方案将无法使用这项新技术。

为达到效果，矽谷的这个系统将要求数以百万计的人加入，信任这些科技公司的保护措施以及公共卫生系统的顺利监督。这些企业称，他们两周前开始开发该项技术，以减少苹果iPhone和谷歌安卓系统之间的技术差异，这种差异抑制了一些现有接触追踪应用的交互操作。根据该计划，使用该技术的用户手机将发出独特的蓝牙信号。距离六英尺内的手机将纪录所遇到人员的匿名信息。

据该报道说，病毒检测呈阳性的人士可以选择向苹果和谷歌发送他们曾近距离接触过的手机加密名单，这将触发对潜在暴露用户的警示，以追踪更多信息。病毒检测呈阳性的人士需要经过公共健康部门确认后才可以发送数据。

这些公司称，相关纪录将被打乱，以保证受感染个人的数据匿名，即使对苹果、谷歌和接触追踪应用也是匿名的。苹果和谷歌称，他们的接触追踪系统不会追踪GPS定位。

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