西班牙疫情反复曲线希望遭泼冷水 灭毒路途遥远

西班牙新冠病毒疫情新增死亡病例连3天下滑后又再度攀升，总理桑切斯今天警告说，西班牙离战胜病毒之日还很远。西班牙昨天新增510起死亡病例，创3月23日以来最低；今天新增4167起确诊病例，略高于昨天通报的数字，迄今累计16万6019人确诊。

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据法新社报道说，死亡人数连3降后又升 西首相警告战胜病毒路遥遥。

消息说，西班牙2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增死亡病例连3天下滑后又再度攀升，西班牙卫生部报告，境内过去24小时新增619起死亡病例，累计1万6972人病故，为全球第3高，仅次于美国和意大利。首相桑切斯警告说，西班牙离战胜病毒之日还很远。

西班牙昨天新增510起死亡病例，创3月23日以来最低；今天新增4167起确诊病例，略高于昨天通报的数字，迄今累计16万6019人确诊。尽管多名卫生部门主管说疫情已过高峰期，仍敦促民众严格遵守3月14日颁布的全国性封锁措施，以减缓病毒蔓延。

据西班牙首相桑切斯在电视播出的演说中表示：「我们离战胜病毒、恢复正常生活那天还很远。」他还说：「我们都渴望重新回到街上…但更想赢得这场战役并防止疫情卷土重来。」

西班牙已打算重新开放若干经济产业活动，一些工厂和建筑工人准备明天重返工作岗位。

西班牙政府3月30日强化封锁措施，所有非必要经济活动暂停两周，但现在这项禁令准备解除，引来部分地方领袖和工会批评。

随着若干企业将在所谓「经济冬眠」期后复工，警方明天将在地铁和火车站发送口罩。

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