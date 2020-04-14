德国就松动防疫管控展开讨论

虽然德国新冠病毒患者和病死者人数还在增加，但德国已开始讨论如何松动防疫管控。与德国利奥波第那国家科学院的观点不同，德国疾控机构、柏林罗伯特科赫研究所认为，首先应让高中生复课。

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科赫学院院长维勒周二在记者会上表示，应首先让高中学生复课，因为青少年能更好地遵守卫生和保持距离的规定。此外，目前尚无证据证明，新冠病毒大流行在德国已受到阻遏。不过，数据已在较高水平上得到稳定。维勒呼吁人们继续遵守管控限制。

利奥波第那国家科学院周一建议，尽快让小学和初中复课，因为小学生和初中生更需要个人照料、指导和扶持。

政界和工会为此都出现了反对之声。比如，柏林社民党籍市长穆勒和黑森州基民盟籍州长布菲耶均反对快速松动管控。教育和科学工会以及教育和养育联合会也发表了类似声明。

但北威州将在复活节假期过后让学校逐步复课。巴符州定于4月27日重又逐步开学。

周三，默克尔总理和各州州长将就是否应放宽管控举行视频会议。卫生部长施潘表示，管控措施虽然给人们的生活带来了很多限制，但也得到了人们的高度赞同。他期望联邦和各州周三能做出一致决定。

根据科赫研究所周二公布的数据，德国现有125098名已确诊的新官病毒患者，一日内新增2082人，病死人数达2969人，病死率达2.37%。

《世界报》报道说，德国在经历了新冠危机初期的犹豫后，现已发展成为欧盟国家抗击疫情的重要医疗帮手。德国成了秘密英雄。

但慕尼黑《水星报》报道说，法国人对德国人在德法边界地区就新冠病毒对法国人表现出来的敌意和诽谤感到震惊。

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