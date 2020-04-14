德国科学家建议：逐步复课

德国新冠疫情增长放缓。德国出现了放宽管控的声音。德国利奥波第那国家科学院Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina）出台了一份评估报告，推出了逐步解除管控措施的方案。该报告将为德国政界的决策提供重要参考。

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周一，德国利奥波第那国家科学院推出了题为“新冠病毒大流行-可持续地战胜危机”的报告，提出了逐步解除防疫管控的方案和前提条件。该国家科学院是政界一个重要的咨询机构。这份长达19页的文件认为，在感染稳定在较低水平，医疗系统不超负荷运营，现有防疫措施得到执行的情况下，可以逐步放宽防疫管控。首先，学校应该尽快复课，但要根据年纪不同分别进行。“由于教育系统中的年轻人更依赖个人照料，指导和支持，因此应该逐步开放小学和初中教育。” 高年级学生的自学能力和自觉性更强，对网络教学的适应性更好，高中复课时间可以较晚一点。

由于幼童很难真正领会"互相保持距离"，幼儿园、托儿所因此可以"仅极其有限地开放"。具体而言，在今年暑假前，各幼儿园仍将只对医护人员、警察、超市职员等"关键职业"人员的子女开放。

对其他许多公共生活领域，如零售业，酒店和官方机构，也可逐步松动管控，前提条件之一是人们必须遵守已知的卫生措施。私人和商务旅行也应得到放行。就公共交通，专家们建议引入带口罩义务。文化活动体育活动也应在考虑场所空间大小人群接触强度的前提下，逐步重获许可。

德国总理默克尔表示，科学家们的建议为政府的下一步行动提供了重要基础。德国所谓的新冠内阁周二又将开会。周三，联邦政府和各州将讨论是否松动交际禁令一事。

根据柏林罗伯特科赫研究所的数据，截至周一早上08:15，德国已确诊的新冠患者达123016例，新增2537例，病死人数达2799例。痊愈人数已有73000多人，超过了患者人数的一半。

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