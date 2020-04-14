新冠病毒致死率超猪流感10倍

世界卫生组织警告，新冠肺炎正在迅速蔓延，而新冠病毒致死率是2009年猪流感的10倍。

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据光华网今天报道称，世卫指：新冠肺炎致死率为猪流感10倍。

世界卫生组织总干事谭德塞周一表示，新冠肺炎正在迅速蔓延，致死率是2009年猪流感的10倍。他说，而且在人群密集环境，如养老院中更易传播。他又指，新冠肺炎疫情发展加速非常快，但减速却慢得多。

据谭德塞表示，一些国家和社区已经经历了数周的社会和经济限制。一些国家正在考虑何时解除这些限制，但他强调，必须慢慢且受控地解除限制措施，不能一次性全部解除。世卫周二将发布最新战略建议，包括各国考虑取消限制时要达到的6个标准：

1. 疫情传播得到控制

2. 卫生系统具备发现、检测、隔离和治疗每个病例、并追踪每个接触者的能力

3. 在卫生设施和养老院等特殊环境中将爆发风险降至最低

4. 在工作场所、学校和人们所必须前往的其他地方采取了预防措施

5. 可以控制输入性风险

6. 社区接受充分教育，参与并得到授权，可以适应新规范

该报道称，同时，谭德塞表示，目前大量学校关闭，约14亿儿童无法上学，每个政府都必须评估自身处境，同时保护所有人民，尤其是最脆弱的人民。每个国家都应采取全面措施来减慢病毒传播速度并挽救生命，力求达到低水平传播或不传播的稳定状态。

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