疫情压力 土释9万囚犯 杀人性侵贩毒以及政治犯不赦

土耳其国会今通过一项法律，允许数以万计的受刑人出狱，成为因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）的防疫措施。土耳其执政党正义发展党（AKP）提交法案时表示，这项法律提供受刑人提早假释的机会，约有4万5000人将获释，若加上居家软禁人数，出狱人数将升高至9万。土耳其监狱疫情以来累计17名受刑人感染新冠病毒，其中有3人病逝。

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据法新社今天报道称，土耳其释放数万名受刑人，实施防疫纵囚。议会通过的这项法律将影响数种类型的受刑人，包括孕妇和患有其他疾病的年长人士，但排除杀人犯、性侵犯和毒品犯。

报道称，人权观察（Human Rights Watch）和国际特赦组织（Amnesty International）对这项法律提出批评，因为被控违反争议性反恐法而遭拘留的犯嫌，并不包括在内。人权团体还谴责此法排除其他受刑人，包括遭审前羁押的记者、政治人物和律师。

土耳其国会大国民议会在官方推特说道：「这项草案经通过已成为法律。」国际特赦组织的土耳其维权人士布韵姆（Milena Buyum）推文表示，这项法律以279票对上51票压倒性通过。

土耳其司法部长莒内（Abdulhamit Gul）今天表示，目前累计17名受刑人感染2019冠状病毒疾病，其中有3人病逝。莒内说，染疫受刑人中有13人入院治疗，病况良好，另有一名罹患慢性病的受刑人住进加护病房。

根据土耳其卫生部今天公布的数据，境内通报超过6万1000人染疫，其中有近1300人病逝。

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