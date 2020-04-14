美国疫情显缓 病毒致死压力仍大

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）截至昨晚8时30分的统计，美国过去24小时出现1509例与2019冠状病毒疾病（COVID-19）有关的死亡病例，与前一天的1514例差不多。专家说美国的新冠病毒疾病疫情看似初步缓和。

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据法新社今天报道说，约翰霍普金斯大学指美24小时内新增1509起死亡病例，与前一天的1514例差不多。

美国累计死亡病例至少2万3529例，确诊病例超过58万例，两者数字依旧高居全球之冠。

特朗普总统昨天表示，政府即将完成重新启动美国经济的计划。他在每日例行简报中说，美国病故人数上升到一个程度后趋于稳定，保持社交距离的措施有效。

美国疫情似趋缓 纽约州长称：已度过最糟情况。

法新社指美国的2019冠状病毒疾病疫情看似初步缓和。纽约州州长古莫说，虽然纽约州死亡人数超过一万人，但「最糟情况已过去」。纽约州等数州有意重启经济活动、让学校复课。

在东岸，纽约州及新泽西州、康乃狄克州、宾夕法尼亚州、德拉瓦州及罗德岛州州长今天联合召开视讯会议，宣布组成专门小组，研拟重启经济的计划。

据古莫（Andrew Cuomo）表示，这6州各派出3名官员共18人，将立即开始研议「协同」提案，让商业重启、学校重新开放。他说：「我们没有一开始就订出时间表，但我们会告诉专门小组：希望尽快（重启），但要拿捏分寸。」

该报道称，在西岸，加州、俄勒冈州及华盛顿州也宣布一项类似协议，内容有关重启经济及防止病毒扩散的共同愿景。预料周二会公布更多细节。

美国的联邦政府系统赋予50州州长权力，但理论上总统也可针对协同的全国性策略动用监督权力。

据纽约州长古莫表示，入院率降低及插管情况减少，意味美国疫情最严重的纽约州感染情况虽仍处于高水平，但开始稳定；但他也警告，如果太早撤销限制令，疫情可能会恶化。据纽约州长古莫说，纽约州今天新增671人起死亡病例，累计1万56人病故。这是自4月5日以来，纽约州单日新增最少的数字；最多的一天是4月9日的799例。

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