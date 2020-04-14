英国新冠病毒死亡人数冲高 当局促严格居家封锁

英国医院的新冠病毒死亡病例截止周一晚增至11,329例，政府暗示本周封锁措施仍然不会放松。英国首相约翰逊在被感染新冠病毒后正逐渐康复，但尚未恢复对政府的领导。英国疫控专家警告英国有危险沦为欧洲疫情最惨重国家。

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据路透社报道说，英国新冠死亡病例突破11,000例，封锁措施将持续。英国的死亡病例数排在全球第五高位，政府的一位高级科学顾问曾表示，英国可能成为欧洲受疫情冲击最严重的国家。

政府一直为其应对疫情的行动辩护。有批评称，英国的病毒检测和医护人员防护措施不足，而且有质疑称约翰逊采取封锁措施的动作太慢。

据临时代理约翰逊职务的英国外交大臣拉布(Dominic Raab)称，“死亡病例数很高，但数据也反映出我们开始赢得这场战斗的一些积极迹象，”拉布又称，“但我们还有好长的路要走，”拉布说。“我们还没有度过疫情最糟糕的时期。”

政府的科学顾问小组本周将评估社交距离措施的效用，但拉布暗示限制不太可能有所放松。布拉指出，“我们不认为会对当前采取的措施做出任何改变。而且直到我们对现实情况有信心前，都不认为能有把握进行任何这种改变。”

据首席科学顾问Patrick Vallance说，那可能还要许多周。Patrick Vallance预计新冠病毒死亡病例数字本周将继续增加，然后在高处持稳两三周再下降。

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