传效治新冠病毒 俄罗斯黑市疯卖艾滋病药

根据卖家、爱滋病防治人士以及俄罗斯药品生产商的说法，一种爱滋病药物的黑市已经在俄罗斯蓬勃发展，因该药物据传可能对治疗新型冠状病毒有效。目前全球利用爱滋病药物克力芝(Kaletra)治疗新型冠状病毒、或是用于暴露后预防的实验有超过20个。

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据路透社今天报道说，俄罗斯盛传爱滋病药物能对抗新冠病毒，黑市蓬勃发展。

根据卖家、爱滋病防治人士以及俄罗斯药品生产商的说法，一种爱滋病药物的黑市已经在俄罗斯蓬勃发展，因该药物可能对治疗新型冠状病毒有效。

目前全球利用爱滋病药物克力芝(Kaletra)治疗新型冠状病毒、或是用于暴露后预防的实验有超过20个。

该报道称，俄罗斯卫生部1月底将其列为建议疗方之一，此前中国多份报告称克力芝对于治疗新冠病毒有帮助。但之后俄卫生部称其有效性尚存不确定性。但这阻止不了市场上的投机行为。一些投机客预期，随着疫情蔓延，药物可能出现短缺。俄罗斯当地有生产名为Kalidavir的仿制药。

据”一家线上艾滋病药物贸易商说，“三个月前人们以每盒900卢布(12美元)的价格从我们这里买克力芝，都还不是很起劲，”这位线上艾滋病药物贸易商说，“现在，预计(供应)要中断，3,800卢比一盒的价格，从我们这里一买就是100盒到700盒不等。人们买(克力芝)主要还是为了高价转卖。”据这位贸易商说，转卖一盒可以赚7,000-8,000卢布，这股抢购潮让一些艾滋病患者感到忧心。

路透社说，俄罗斯新冠病例数字本月开始急剧上升，周一公布一日新增4,268例，全国累计47,121例。

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