南非作家「发烧」 4年前虚构某病毒浩劫世界

南非作家梅尔（Deon Meyer）与他的2016年所出版惊悚小说「发烧」（Fever ）。

南非作家梅尔（Deon Meyer）希望他2016年所出版惊悚小说「发烧」（Fever ）中病毒造成浩劫的可怕情节，不会刚好精准描绘了当前肆虐全球的2019冠状病毒疾病疫情。「发烧」警告某种病毒夺走世界上95%人口的性命。小说家承认，中国去年12月出现首波病例时，他感到非常震惊。

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据法新社报道，新型冠状病毒蹂躏全球，宛如南非作家小说情节。「发烧」是部令人伤心的小说，描述某种病毒夺走世界上95%人口的性命后，一对父子在荒凉的南非生存的故事。

南非作家梅尔（Deon Meyer）希望他2016年所出版惊悚小说「发烧」（Fever ）中病毒造成浩劫的可怕情节，不会刚好精准描绘了当前肆虐全球的2019冠状病毒疾病疫情。据梅尔说：「我一点都不感到高兴。我不断想到数以千计失去所爱、丢掉工作，以及活在恐惧中的人们所感受到的悲伤。」

该报道称，「发烧」出版后，普遍被誉为可媲美美国作家麦卡锡（Cormac McCarthy）所着小说「长路」（The Road）的后世界末日杰作。麦卡锡2007年以「长路」获得普立兹奖（Pulitzer Prize）肯定。

4年后，全球爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，这种病毒疑似是从动物传播到人类身上，再如野火般扩散至各国，这宛若「发烧」所描绘的场景真实上演，令人寒毛直竖。据「发烧」小说某一段场景，描述各国关闭边境，且在生存本能驱动下，书中角色越来越对他人怀有戒心。

据书中还提到：「一名男子躺在热带非洲某地的芒果树下，他的抵抗力很弱，因他感染了爱滋病毒（HIV），且没有接受治疗。这名男子的血液里已有一种冠状病毒。」

法新社引述小说情节说，「芒果树上有一只蝙蝠，它的血液里有一种不同的冠状病毒。这种病毒人类只要吸气就很容易感染，而且会让他们病得很严重。」

法新社指，梅尔承认，中国去年12月出现首波病例时，他感到非常震惊。

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