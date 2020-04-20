德国商店今天部分开门营业 800平米为界

4月19日，虽然新冠疫情继续蔓延，在柏林，人们坐在兰德维尔卡纳尔（Landwehrkanal）岸边晒太阳。

德国政界人士宣布新冠病毒疫情「获得控制」后，今天德国跨出重回正常生活的第一步，部分地区的小型商店睽违1个月首度开门。德国总理默克尔对这波疫情危机的处理方式备受赞扬，现在她希望重新活络疲软的经济。德国经济上周正式步入衰退。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，新冠肺炎疫情受控，德国部分商家获准恢复营业。德国上月引进的公共生活严格限制令，如今迎来第一波松绑。包括花店、时装店等商店在内，绝大多数面积不满800平方公尺的商家，都将获准再度开门迎客。

据总理默克尔与各邦总理上周宣布决定重新开放，但他们秉持谨慎态度，指这波松绑仅是审慎跨出的第一步。

虽然首批商家今天就能开门，德国16邦预计解禁速度仍有些许不同。在首都柏林等一些邦，重新开放将耗费更长时间。

默克尔对这波疫情危机的处理方式备受赞扬，现在她希望重新活络疲软的经济。德国经济上周正式步入衰退。

德国联邦卫生部辖下疾病控制机构「罗伯特・科赫研究所」（Robert Koch Institute, RKI）17日公布，境内感染率（每名病患向外传染的人数）首度低于1，卫生部长史巴恩（Jens Spahn）因此宣布病毒「获得控制」。然而默克尔已警告，德国取得的成功依然很「脆弱」。

该报道称，目前德国依然禁止两人以上集会，还有要求民众在公共场所保持1.5公尺以上距离。这代表起初被视为必要行业的理发厅，至少在5月4日前都不能开张。另外，文化场地、酒吧、休闲中心和美容院也得继续关门。音乐会、足球赛等大型公开活动，到8月31日前皆被禁止。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅