英国疫情重 约翰逊反对放宽封闭措施

英国疫情未消，解封争议却起，英国首相约约翰逊与阁员有分歧。报载翰逊本周就会恢复工作，重新指挥英国政府的抗疫行动。报道指出，随着英国议会明天复会，预计正在养病的约翰逊也会随之增加工作量。

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据李文读报今天引述《泰晤士报》报道，英国首相约翰逊上周五对内阁同僚表示，他对逐步解除目前实施的封闭措施持非常谨慎的态度，担心可能因此会引发第二波的新冠病毒疫情，从而需要再次实施封闭措施，对公众健康及英国经济带来巨大的伤害。报道透露，目前正在契克斯首相乡间别墅养病的约翰逊上周五与代理首相职务的拉布、首席顾问卡明斯以及新闻发言人凯恩举行了视像会议，并在会上表示，当务之急是在疫情高峰期结束后，如何帮助英国复苏以及面对疫情后的“新常态”。报道指出，约翰逊的这一态度与内阁办公室大臣戈夫以及财政大臣苏纳克的看法相左，他们两人都认为，在疫情度过高峰期，而且病毒感染数字下跌之后，政府就应该尽快解除封闭措施。而政府顾问之一的法拉尔爵士昨天也表示，希望政府在三、四个星期内解除封闭措施。他还警告说，疫情的第二波无论如何也会到来，并呼吁政府应为此做好准备。与此同时，根据英国政府公布的统计数字，英国昨天新增死亡人数为596人，是过去两周来单日死亡人数最低的一天，累计死亡人数则超过1.6万至16060人。

此外，该报还在头版引述政府首席科学顾问瓦兰斯爵士表示，不要对疫苗寄望过高。他指出，任何新疫苗都需要确保其安全性，而不仅是看其抗疫疗效，因此往往需要很长时间才能做到这一点。此前，英国牛津大学的研究团队表示，他们研发成功的疫苗可望在今年9月投入使用。不过，研发团队负责人吉尔伯特教授昨天也对BBC表示，虽然有关疫苗的前景很好，但目前还不能完全保证是否能成功投入使用。

据《每日快报》称，英国首相约翰逊本周就会恢复工作，重新指挥英国政府的抗疫行动。报道指出，随着英国议会明天复会，预计正在养病的约翰逊也会随之增加工作量。

据《每日电讯报》引述一项最新调查结果指出，自英国学校在3月20日因为疫情而关闭以来，只有34%的学童按时上网课。换言之，大约三分之二的英国学童并没有按时上网课。其中私校学生每天上网课的比例是公立学校学生的两倍，而且贫穷家庭的学生网上学习进度落后的问题更为严重。报道透露，有关调查访问了1500名家长和6500名教师。

另外，该报还在头版报道，英国一些医生发起了一项宣传活动，呼吁英国所有人在出门的时候都要佩戴口罩。有关医生还建议公众可以自制或者网上购买口罩，因此不会影响医护人员的口罩供应。

《独立报》电子版引述英国警察总警司格里菲斯警告说，英国政府解除封闭措施后，可能会出现社会骚乱。此外，失业率严重，再加上家庭暴力问题浮现，也可能导致罪案率上升。他还呼吁警队同僚要为此做好准备。

另外，该报还在头版刊登照片报道，伊朗政府开始放宽封闭措施。报道指出，伊朗是中东地区疫情最严重的国家，因此有警告认为，该国现在就放宽封闭措施为时尚早。报道也形容伊朗此举为一场“赌博”。

《金融时报》在头版引述俄罗斯总统普京表示，虽然俄罗斯自上个月就实施封闭措施，但该国尚未接近新冠病毒疫情高峰期。昨天俄罗斯新增确诊病例超过6000多例。报道还刊登照片指出，俄罗斯及邻国广泛地区正在庆祝东正教复活节，这对正受到疫情严重影响的当地居民来说，也是一大考验。

该报今天的头条新闻是，英国财政大臣苏纳克今天稍后将公布一项12亿英镑的挽救基金，专门帮助那些受到疫情冲击的初创企业。

据《每日镜报》报道，一批医用个人防护装备并没有按时从土耳其抵达英国交货，引发英国不少医护人员的愤怒，并要求政府官员要为医护人员在没有足够防护装备的情况下处理病人承担责任。

《每日邮报》也披露，没有按时付运的医用个人防护装备多达40万套，而目前英国多家医院的库存也所剩无几，急需新的供应。报道形容，这是对勇敢的医护人员的出卖，并引述一些医生威胁说，为了个人生命安全，可能会在没有个人保护装备的情况下，停止处理新冠病毒患者。

资深媒体人李文读报指《卫报》也报道说，英国NHS公立医院管理人员首次公开批评政府，至今仍未能解决医护人员个人防护装备供应短缺的问题。

另外，英国政府内阁办公室大臣戈夫昨天承认，在英国新冠病毒疫情爆发初期，首相约翰逊曾先后五次缺席关键的疫情会议，因此引来对英国政府初期应对疫情不力的批评。

该报还在头版刊登照片报道，哈里王子夫妇已向英国四家小报的主编表示，暂时不会与他们打交道。这四家小报包括《太阳报》、《每日镜报》、《每日邮报》及《每日快报》。

据《i》报道说，英国医护人员工会号召公众下周默哀一分钟，哀悼那些在抗疫中献出生命的医护人员。报道称，唐宁街首相府和反对党工党都已表示，会支持这一行动。

报道还透露，虽然有报道说，英国政府正考虑重开学校，但教育大臣昨天拒绝透露学校重开的具体日期。报道还指出，学校重开初期，每班人数会比以前减少，以降低社交接触风险。

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