世卫组织反击美国 从开始就已示警疫情 谭德塞讥台湾「蹭消息」

世界卫生组织（WHO）坚称，他们早在新冠病毒一开始就已发出警告，也没有在这场致命大流行里向美国隐匿任何消息。世卫组织总干事谭德塞指世卫都注意到从武汉发出的各项通报，并批台湾发给世卫的电邮只是来「蹭消息」。谭德塞还特别强调「台湾没有通报任何人传人证据」。

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据法新社报道称，世卫驳斥美指控，坚称打从一开始就已示警疫情。

美国强烈抨击世卫这次新冠疫情的因应方式，但秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世卫完全没有隐匿任何消息，也无不可告人秘密。谭德塞4月20日在日内瓦一场视讯记者会说：「我们从第一天开始就警告，这是场人人都应奋战的病魔。」

该报道称，美国16日批评世卫无视台湾提出的资讯，在今年1月14日的声明里仍称疫情没有人传人的迹象，贻误防治疫情。

不过谭德塞坚称，世卫都有注意到从武汉发出的各项通报，还说台湾发给世卫的电邮只是来「蹭消息」。据谭德塞说：「有件事再清楚不过，第一封通报电邮不是台湾来的。许多国家在台湾之前都已来寻求证实，第一封疫情通报是来自武汉。」谭德塞还特别强调「台湾没有通报任何人传人证据」。

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