英国研究应否建议佩戴口罩

英国政府的科学专家今天稍后将开会讨论公众应否佩戴口罩的问题，然后向政府提出正式的建议。英国多家媒体今天报道口罩关注。

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李文读报今天引述报章指英国研究应否建议佩戴口罩。《泰晤士报》报道，英国政府的科学专家今天稍后将开会讨论公众应否佩戴口罩的问题，然后向政府提出正式的建议。报道指出，世卫组织已准备好发出新的指引，建议公众在商店内、公共交通工具上及其它人群较多的公共空间内佩戴口罩，作为解除封闭措施的一部分。不过，英国NHS公共医疗系统负责人则担心，一旦建议公众佩戴口罩，医护人员的口罩供应有可能会受到影响。他们建议政府官员不要轻易建议公众佩戴口罩，除非有“明确证据”显示，佩戴口罩对公共医疗服务来说利大于弊。

《卫报》也称，英国政府科学顾问警告说，过早解除封闭措施，可能会导致新冠病毒死亡数字暴增。报道还透露，英国政府内阁成员就何时解除封闭措施出现了分歧。财政大臣苏纳克、内阁办公室大臣戈夫和贸易大臣特鲁斯据信都担心，封闭措施持续太久会对经济造成太大的冲击，因此建议尽快解除封闭措施。但包括首相约翰逊在内的内阁其它成员，则接受科学顾问的看法，对解除封闭措施采取谨慎态度。另外，英国政府最新公布的统计数字显示，昨天英国新增死亡人数为449人，是近期单日死亡人数的新低点。

《金融时报》报道，由于担心新冠病毒疫情导致全球石油库存过剩，美国纽约原油价格昨天有史以来首次出现负数。意味着石油生产商为了清货要向购买原油的顾客付钱。报道透露，美国西得克萨斯中间基原油（WTI）价格一度跌至每桶-40美元。报道指出，原油价格大跌对美国总统特朗普来说是一大打击，因为美国近年来大力开发页岩气，使其成为全球最大的石油输出国，而石油也已成为美国外交政策的重要工具，但现在石油价格大跌，将削弱美国的能源主导地位。

《每日镜报》报道，虽然英国政府之前承诺，到了本月底，每天病毒检测人数将达到10万人。但至今，每天的检测人数不足两万人，而且不少检测地点现在仍然空空如也。

《每日电讯报》也引述唐宁街10号首相府消息人士指出，卫生大臣汉考克承诺在本月底达到每天检测10万人的目标，现在看来要食言了。有关消息人士还批评汉考克作出这样的承诺，实在过于草率而且不理性。而最新公布的数字显示，英国目前每天检测人数最多为19316人。

该报还在头版引述英国公共卫生部门的统计数字指出，英国少数族裔居民感染新冠病毒的风险较高。报道透露，截至4月17日，共有13918名病人因为感染新冠病毒入院接受治疗，其中16.2%是黑人、亚裔及少数族裔人士。

据资深媒体人李文读报引述《都市报》报道，新冠病毒至今已夺走了至少100名前线医护人员的生命，比官方公布的数字多出一倍。最新病逝的一名医护人员是84岁的护士塔普利，她生前仍然每周在医院工作三个晚上。报道还表示，许多医护人员死亡都是因为缺乏足够的个人防护装备所致。

《每日快报》则称，英国至今共有104名医护人员死于新冠病毒。报道指出，这些医护人员明知会有生命危险，但仍然无私地履行他们的职责，最后更献出了自己的生命。该报呼吁政府应该嘉奖这些牺牲了性命的医护人员。

《i》也引述一些医护人员表示，由于严重缺乏个人防护装备，他们往往在工作时只是穿着单薄的塑料服。与此同时，原定来自土耳其的个人防护装备昨天仍未付运抵达英国，英国财政大臣苏纳克表示，正在尽一切努力解决有关问题。

《太阳报》报道，今年98岁的王父菲利普亲王，昨天向英国医护人员表示慰问，并称赞他们正为保护大家免遭病毒的伤害，作出“关键而且紧急的努力”。不过，报道批评35岁的哈里王子和夫人梅根，目前远在美国好莱坞，却发出截然不同的信息。报道显然指的是，哈里王子夫妇日前宣布，不再与包括《太阳报》在内的四家英国小报打交道。

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