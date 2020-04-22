最新研究指使用羟氯奎宁治新冠病毒：死亡率恐较高

由法国医生拉乌尔（Didier Raoult）发起与美国总统特朗普大力鼓吹抗疟疾药物羟氯奎宁可能治愈2019冠状病毒疾病，然而据新公布的研究显示，比起接受标准照护，使用羟氯奎宁治疗并无益处，且实际上与更多死亡病例有关。

广告 继续浏览后续

据法新社昨夜今晨报道称，使用羟氯奎宁治疗COVID-19 研究：死亡率恐较高。美国总统图片大力鼓吹抗疟疾药物羟氯奎宁可能治愈2019冠状病毒疾病，然而今天公布的研究显示，比起接受标准照护，使用羟氯奎宁治疗并无益处，且实际上与更多死亡病例有关。

法新社说，这是迄今针对羟氯奎宁（hydroxychloroquine）能否有效治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的最大型研究。

美国政府资助的研究针对美国退伍军人对羟氯奎宁的疗效进行分析，成果刊登在预印医学期刊网站，但尚未经过同侪审查。

该报道说，这项实验存在几项重要限制，却已使各界对使用羟氯奎宁治疗2019冠状病毒疾病的有效性产生愈来愈多怀疑。力倡以羟氯奎宁治疗2019冠状病毒疾病的人包括特朗普和美国右翼新闻频道福斯新闻（Fox News）。

研究人员检视了368名退伍军人在国内就医的纪录；这些退伍军人在11日前已经死亡或出院。

使用羟氯奎宁的患者死亡率为28%，使用抗生素阿奇霉素（Azithromycin）则为22%。自从法国研究人员拉乌尔（Didier Raoult）3月宣称他研发的疗法能有效对抗2019冠状病毒疾病后，混用羟氯奎宁和抗生素阿奇霉素的疗法一直受到关注。

该报道称，仅接受标准照护的患者死亡率为11%。

先前研究发现，羟氯奎宁对某些心律不整的患者具有风险，可能导致这类族群暂时性眼前昏暗、癫痫发作或心脏骤停。

法新社说，羟氯奎宁对于治疗2019冠状病毒疾病是否有效，仍需透过分配患者接受研究药物或安慰剂的极大型随机临床试验来证实，美国、欧洲、加拿大和英国等地的科学家正在进行相关研究。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅