病毒或致石油储存爆满 买家缺缺 纽约6月原油期货暴跌

因疫情而停飞的客运飞机停满跑道图片

纽约原油期货行情的剧烈波动仍在持续。4月21日WTI（西德克萨斯中质原油）的6月合约一度暴跌至每桶6美元区间，仅为前一天的约3分之1。全球的原油储存设施正在蓄满，同时越来越难找到原油买家。最终收盘价为每桶11.57美元。

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据日本经济新闻今天报道称，纽约6月原油期货也出现暴跌。而此前4月20日跌至负值的5月合约的最终交易日为21日，结算价为10.01美元。近期合约变为6月合约。

该报道称，原油的储存能力正在接近极限。

在美国东部时间21日下午2点前，6月合约跌至6.50美元。受到大幅波动的影响，交易所一度停止交易。在WTI的原油交收基地俄克拉何马州库欣，储存空间正在锐减。为了避免收取现货原油，投资者正持续抛售。投资者意识到，如果储存问题得不到解决，6月合约也可能跌至负值。

据美国彭博通讯社4月21日报道称，荷兰的世界最大原油储存企业皇家孚宝（Royal Vopak）的储存空间几乎全部售罄。该公司首席财务官（CFO）Gerard Paulides表示，“如果在全球范围打听，会发现不仅我们如此”。北海布伦特原油的6月合约也跌至每桶18美元区间，一度较前一日下跌约7美元。

该报道说，在纽约股票市场，道琼斯30种工业股平均指数一度下跌超过700点。埃克森美孚等企业的股价明显下跌。以能源企业的公司债和原油为投资对象的交易所交易基金（ETF）也在下跌。

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