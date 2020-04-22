美国《财富》选世界抗疫领袖 李文亮登第一

美国《财富》杂志公布年度全球最伟大的25名抗疫领袖，向抗击疫情的世界英雄致敬。除“吹哨人”李文亮医生排名第一外，全球多名企业家亦入选，当中包括阿里巴巴创办人马云排名第三，微软创办人盖茨（Bill Gates）则排名第10，比亚迪董事长王传福、Twitter的行政总裁兼创办人多尔西（Jack Dorsey）同样登上榜单。消息未提中国领导人是否有人入选。

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据苹果日报今天报道，《财富》全球25大抗疫领袖，李文亮登首位马云排第三。

武汉肺炎肆虐全球，逾250万人感染，各国仍继续努力抗疫。美国《财富》杂志公布年度全球最伟大的25名抗疫领袖，向抗击疫情的世界英雄致敬。中国疫情“吹哨人”李文亮医生排名第一。武汉市中心医院眼科医生李文亮去年底率先揭发中国爆发武汉肺炎疫情，当局却指其是造谣者，公安更向其训诫。李文亮后来因感染武汉肺炎而死亡。湖北省政府月初，将包括李文亮在内的14名于抗疫期间牺牲的医护人员评为烈士。

抗疫领袖第2名的是格雷戈尔（Chris Gregoire）。曾任华盛顿州州长的格雷戈尔（Gregoire）在西雅图爆发疫情的早期，组织受重创的西雅图商业机构，以科学为基础，透过预早行动、合作等手段，减慢疫情传播速度。

据该报道称，第3位是阿里巴巴创办人马云。疫情发生以来，马云向全球150多个国家和地区捐赠逾1亿件物资；搭建覆盖233个国家和地区的全球新冠肺炎实战共享平台。4月21日，马云再向世卫捐赠1亿件医用口罩、核酸检测试剂盒等应急物资。

据苹果日报报道说，其他上榜的知名人士还有排名12的新加坡总理李显龙；排名19的比亚迪CEO王传福、排名20的德国总理默克尔；排名25的Twitter的行政总裁兼创办人多尔西。

消息未提中国领导人是否有人入选。

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