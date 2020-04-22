英国明天展开疫苗人体试验 疫苗是英国造

英国卫生大臣汉考克昨天宣布，英国首个有关新冠病毒的疫苗明天开始进行人体试验，研发有关疫苗的牛津大学科学家们将借此测试有关疫苗的安全性。

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据李文读报指英国明天展开疫苗人体试验。《泰晤士报》报道，英国卫生大臣汉考克昨天宣布，英国首个有关新冠病毒的疫苗明天开始进行人体试验，研发有关疫苗的牛津大学科学家们将借此测试有关疫苗的安全性。汉考克还透露，英国政府已向牛津大学的疫苗研发团队提供2000万英镑的经费，以便在今年夏季加快进行大规模的疫苗临床试验。此外，英国政府还向伦敦帝国理工学院的另一个疫苗研发团队提供2250万英镑的资助。报道引述汉考克表示，两个疫苗研发项目均进展迅速，而英国政府也会竭尽全力提供支持，因为长远来说，击败病毒的最佳方式就是通过注射疫苗。不过，英国政府首席科学顾问瓦兰斯则对疫苗持谨慎态度，他警告说，任何疫苗的研发成功率都是比较低的。另外，英国新增新冠病毒死亡人数为828人，使累计死亡总数增至17337人。

据《都市报》则引述负责这一疫苗研发项目的牛津大学教授吉尔伯特表示，她对疫苗成功有八成把握，而且最快在今年9月就可投入使用。报道还透露，明天开始的新冠病毒疫苗人体试验，将在牛津及南安普顿两个城市进行，届时多达500名身体健康的志愿者将会被注射疫苗。此外，有关方面稍后还可能再增加另外三个疫苗人体试验的地点。

而《独立报》电子版也引述英国卫生大臣汉考克昨天在首相府新闻简报会上表示，英国政府将全力以赴支持新冠病毒疫苗的研发工作。报道还引述牛津大学疫苗研发团队负责人吉尔伯特教授表示，虽然疫苗研发通常需要一年半的时间，但她的团队所研发的疫苗可在今年9月就投入使用。

《每日电讯报》也在头版报道了英国新冠病毒疫苗明天开始人体试验，并指出，英国政府把赌注放在成功研发疫苗上，并希望英国成为全球首个成功使用新冠病毒疫苗的国家。

该报今天的头条新闻是，英国卫生部门的一份内部文件透露，之前英国一线医护人员及亲属进行的一个新冠病毒检测，其检测结果准确度未如理想，因此建议暂停使用这一检测。报道还披露，至今已有近10万名医护人员及亲属进行了有关病毒检测。

另外，该报还在头版刊登照片报道，近日来媒体报道的有关英国政府订购的大批个人防护服，迟迟未能从土耳其付运的事件，原来是因为英国政府根本没有完成订购程序所致。报道透露，虽然英国政府从土耳其一家私人公司订购了40万套个人防护服，但不知道土耳其总统埃尔多安早已下令禁止出口个人防护服，而英国政府到了上周日才开始与土耳其官方进行交涉，但英国政府官员却对外表示，有关防护服将在上周日付运抵达英国。该报刊登的照片也显示，原本用来运载个人防护服的一架英国皇家空军的货运机，仍然滞留在土耳其机场。

据资深媒体人李文读报引述《卫报》的报道说，经过一番扰攘之后，英国皇家空军的货机终于把第一批个人防护服从土耳其运抵英国，但另外两架货机则尚未启程前往土耳其运载货物。报道还透露，英国在过去四周内错失了为医护人员至少购买1600万个医用口罩的机会。

《金融时报》也报道说，英国外交部常务秘书长麦克唐纳对议员表示，英国政府官员出于“政治考虑”，决定不参加欧盟联合采购人工呼吸机计划，而这一说法与之前英国政府的说法相互矛盾。随后，英国外交部表示，麦克唐纳将书面澄清，并收回有关说法。

《每日镜报》则报道说，在英国诺丁汉，一家私人企业为了帮助英国本土的一线医护人员，已经制造出50万套个人防护服，但至今英国政府还没有下订单，所以所有防护物都存放在货仓内。报道还引述该企业东主表示，可能会把有关个人防护服出口至海外。该报形容这是一起“丑闻”。

《每日星报》也报道说，虽然英国医护人员恳求卫生大臣汉考克尽快为他们提供个人防护装备，但与此同时，英国政府却向德国付运个人防护装备，以解当地库存不足之急。

《每日邮报》引述英国一个慈善组织警告说，由于许多人不愿意到医院进行紧急检查，英国自新冠病毒疫情爆发以来，癌症病例减少了75%，相当于目前平均每周减少了2300个癌症病例。

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