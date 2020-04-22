马克龙视察西北部费尼斯戴尔一家农场

4月22日部长联席会议结束后，法国总统马克龙在6名记者的陪同下，参观了西北部菲尼斯戴尔(Finistère)一个约5公顷的西红柿温室农场。农场主人让·马克和蒂埃里·罗埃(Jean-Marc et Thierry Roué)感谢总统对农主的支持。总统马克龙表示，他对在战斗在第二线的法国农民表示敬意，由于他们的勤奋和勇敢使得法国菜市供应充足。

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并没有戴口罩的法国总统马克龙信步走在西红柿田间，温暖的阳光照在青、红番茄吊藤上，格外地喜庆。法国总统表示，由于疫情，全法国大部分行业都处在停滞状态，菜农辛辛苦苦的努力让宅家的居民享用到了新鲜的蔬菜。

的确，从3月17日禁足令以来，大小超市的食品、蔬菜供应基本没有中断。4月22日，根据法国消费者权益组织UFC-Que Choisir公布的数据，从限行以来，市场上的苹果、西红柿价格猛涨了9%-25%。面粉和鸡蛋在部分地区经常脱销，连大家居家需要的面粉发粉也很难买到。

法国总统马克龙前往的这家农场占地5公顷，可以种植至少2500吨的有机番茄。主人让·马克和蒂埃里·罗埃告诉总统，他们种植时从不打农药，为了是让消费者吃得放心。法国总统在百忙中选择视察农场为了是支持法国本土的农户。

此后，马克龙又前往一个名为Saint-Pol-de-Léon的小超市Super U，探望那里坚持上班的职工。而费尼斯戴尔法国总工会（CGTla CGT du Finistère）在一份声明中表示，法国总统前往超市是对当地农民的不尊重，因为超市一直在压低收购价，让农民处境艰难。地方总工会组织在这份公报中还表示，政府对超市收银员和医护人员待遇有别。医护人员感染新冠病毒后可以被看作是“职业病”，而超市工作人员被排除之外，无法有同等待遇。

另外，Saint-Pol-de-Léon小镇的两名市长呼吁总统在第二轮市政选举日期定不下来的情况下，允许新选上的市政议员6月底走马上任。

Saint-Pol-de-Léon上届市长其实已经退役，但由于疫情来得突然，政府宣布各市政仍由上届市长继续主政；而新候选人虽然一轮当选，但在第二轮市政选举未完成的情况下，不得正式上任。两名市长致函总统，希望不要再拖下去，至少在6月21日前后，可以允许新当选的市政议员按时上任，否则很多工作无法正常展开。

从上述这个实例我们可以看出，突如其来的疫情打乱了法国民众的正常生活和他们民主选举的运作。

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