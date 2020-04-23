新冠病毒新症状? 脚生水泡

有报道指脚有水泡可能是新冠肺炎症状之一。台湾中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳今天下午在记者会回应媒体时表示，最近国际资讯显示，新冠肺炎感染者皮肤有些特殊的状况，如脚上有水泡，在有这样的报告后，已请第一线医护同仁注意，台湾的个案是否有类似的状况。

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据中央社今天报道称，脚有水泡疑为新冠肺炎症状，台湾部分患者也出现。

针对有消息指脚有水泡可能是武汉肺炎症状之一；专家张上淳说，台湾确实有部分患者身体出现水泡；没研究眼睛分泌物能否验出病毒，且肝指数虽会上升，但未真正造成肝损伤。2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）肺炎除发烧、呼吸道症状外，相关症状也包括味嗅觉异常、腹泻等，国际又有资讯传出，脚趾出现水泡也可能是新冠肺炎的不典型症状之一。

中央流行疫情指挥中心专家咨询小组召集人张上淳下午在记者会回应媒体时表示，最近国际资讯显示，武汉肺炎感染者皮肤有些特殊的状况，如脚上有水泡，在有这样的报告后，已请第一线医护同仁注意，台湾的个案是否有类似的状况。据张上淳说，就目前讯息回报，确实有一些个案长水泡，且已经解除隔离的个案，跟主治医师通话了解后也发现，有个案在一小段时间出现水泡，但没注意是在脚上还是其他地方。

消息称，国外的研究也显示，眼睛分泌物可验出新型冠状病毒；张上淳表示，先前已说明过，台湾的个案没有出现结膜炎：关于眼睛分泌物的报告，新加坡的相关研究也没有证实，但有些研究说有，台湾则是没有特别针对眼睛分泌物做检测。至于唾液，张上淳表示，香港很早就有报告显示，唾液在PCR检测可得到有阳性结果。过去在SARS也曾采用让个案以生理食盐水漱口的方式进行检测，可避免和患者近距离接触，也曾发表过相关报告证实，可取代其他采检方式，但是否100%能检验出来仍有待验证。

也有媒体关心，新冠肺炎是否造成肝损伤；张上淳表示，相关文献、经验显示，确实病人会有肝指数上升的状况，目前收治个案大多数都正常，少数会有轻微上升，他自己询问的状况大多都会渐渐恢复，没有真正造成肝损伤。

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