越南黑客传找病毒解药 攻入中国政府电邮系统

新冠肺炎肆虐全球，美国网络安全公司近日发现，相信由越南政府支持的黑客试图入侵中国政府的电邮系统，目的是寻找武肺病毒资讯。此前美国联邦调查局(FBI)的一位高级网络安全官员称，有外国政府黑客进攻研究新冠肺炎疗法的公司。

广告 继续浏览后续

据苹果日报今天引述消息，指越南黑客攻击中国政府电邮系统，寻找应对病毒资讯。

该报道引述路透社消息，火眼（FireEye）网络安全公司22日称，涉事的黑客组织“海莲花”（Ocean Lotus）或称APT32曾尝试入侵中国应急管理部和武汉市政府职员的个人和办公电邮账户，发送带有MATALJACK病毒的附件，只要用户打开电邮的连结，电脑就会中毒。APT32早于今年1月初、中国爆发武肺疫情期间，已开始搜集武肺疫情资讯。报道认为，黑客组织近期活动频繁，也证明许多获国家支持的黑客企图破坏政府、企业和卫生机构，以寻找武肺资讯，并尝试应对这个疾病。

据美国外交关系委员会网络安全专家西格尔（Adam Segal）认为，黑客攻击活动表明，越南河内在网络上采取迅速行动，“这既显示出对中国政府通报的不信任，也显示外界有着中国打喷嚏，邻国就感冒的感觉。”该报道说，火眼旗下的Mandiant威胁情报部门分析高级主管霍尔特奎斯特（John Hultquist）指，目前尚不清楚入侵行动是否成功，但攻击事件显示，从网络罪犯到国家支持的间谍不得不迅速重组操作模式，以应对武肺疫情。

截至4月23日下午6时，越南没有新增武汉肺炎确诊个案。从4月17日至今，越南连续7天没有新增个案，患者数量仍保持在268宗的水平。

路透社稍早也报道，新冠肺炎解药用偷的比较快！外国政府黑客攻入相关医疗企业。美国联邦调查局(FBI)的一位高级网络安全官员周四称，有外国政府黑客攻入研究新冠肺炎疗法的公司。FBI副助理主管Tonya Ugoretz在阿斯彭研究所(Aspen Institute)主办的网络小组讨论中向与会者表示，FBI最近发现一些有国家支持的黑客在刺探一系列医疗和研究机构。

据Tonya Ugoretz说，“我们的确发现有侦察活动，一些攻入那些机构的行为，尤其是那些公开表示自己在研究新冠肺炎的机构，” Ugoretz称，研究潜在疗法或疫苗的机构公开宣传自己在做这件事情是合情合理的。但是她指出，“不好的一面是，这会让他们成为其他有兴趣搜集研究细节的国家的目标，这些国家甚至可能会窃取这些机构的知识产权信息。”

据Ugoretz表示，这些有国家支持的黑客通常以生物制药行业为目标，“当前危机期间，这种情况肯定更加严重。”但她没有点明是哪些国家，也没有说哪些机构成为目标。路透社说，FBI对此不予置评。美国国家情报总监办公室没有立即置评。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅