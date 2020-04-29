疫情无缓 英国有可能成为新冠死亡人数最多的欧洲国家

据《泰晤士报》引述英国剑桥大学统计学家斯皮格尔豪特表示，英国老人护理院目前每天的新冠死亡人数可能已超过医院的每天死亡人数，而且这种趋势继续下去的话，英国有可能成为新冠死亡人数最多的欧洲国家。

广告 继续浏览后续

据李文读报今天说，英航宣布裁员30%应对疫情。据《金融时报》报道，英国航空公司准备裁员1.2万人，相当于该公司雇员总数的三分之一，以应对疫情对航空业带来的严重打击。报道透露，英航母公司在致员工的内部函件中警告说，可能需要数年的时间，才能恢复到疫情没有爆发前的乘客水平。而北欧航空公司SAS昨天也宣布，因为受到疫情影响，将裁减一半的员工，包括多达5000名全职员工。德国汉莎航空也在考虑申请贷款人保护令。

《泰晤士报》引述英国剑桥大学统计学家斯皮格尔豪特表示，英国老人护理院目前每天的新冠死亡人数可能已超过医院的每天死亡人数，而且这种趋势继续下去的话，英国有可能成为新冠死亡人数最多的欧洲国家。而最新统计数字显示，截至4月17日的那一周，英国老人院各种原因的死亡人数为7316人，是上月底死亡人数的三倍。报道还指出，英国政府过去一直以来只公布医院的新冠病毒死亡数字，但会从今天开始公布老人护理院的新冠病毒死亡数字。

另外，该报还在头版刊登照片报道，英国公众昨天默哀一分钟，追悼那些在抗疫行动中不幸身亡的关键行业员工。

《独立报》电子版也引述英国剑桥大学统计学家斯皮格尔豪特指出，英国老人护理院目前每天有大约300至400名老人死于新冠病毒，累计死亡人数也可能已经和医院的新冠病毒死亡人数差不多，而且他还相信，老人护理院的新冠病毒死亡高峰期尚未来临。不过，报道也引述英国卫生大臣汉考克辩护说，自疫情开始以来，英国老人护理院就已得到所需的支持。

据《都市报》指出，英国伦敦至今死于新冠病毒的人数比二战期间死于德军轰炸的人数还要多。报道透露，截至4月17日的四个星期内，伦敦共有4697人死于新冠病毒，比1940年10月德军连续四周夜间轰炸伦敦时造成的死亡人数还多出20人。报道还透露，在截至4月17日那一周，英格兰及威尔士地区的各种死亡人数为22351人，是有史以来的最高纪录，而且比正常时期多出1.2人。

《卫报》也报道说，英国至今共有21679名新冠病毒患者死在医院内，而过去两周内，至少有4300多名新冠病毒患者死在老人护理院，两个数字加在一起，英国至今累计的新冠病毒死亡人数已经超过了26000人。此外，报道还引述癌症专家说，由于英国公立医院为了应对新冠病毒疫情，之前暂停了癌症治疗服务，可能导致癌症死亡人数因此而增加1.8万人。

《每日镜报》报道，英国政府昨天宣布，65岁以上老人及需要出门上班工作的雇员，一旦出现新冠病毒感染症状的话，将可以接受病毒检测。报道还引述一项民调结果指出，受访者担心，解除目前的封闭措施，可能会使英国新冠病毒死亡人数增加三分之一。

据资深媒体人李文读报指《i》也引述英国卫生大臣汉考克表示，将扩大病毒检测范围，任何出现感染症状的的65岁以上老人及老人护理人员都可以接受病毒检测。报道还透露，苏格兰自治政府已经修改了有关戴口罩的建议，改为要求公众在商店购物时需要佩戴口罩。

《太阳报》也报道说，多达2500万名英国人将会接受病毒检测。报道还引述英国卫生大臣汉考克表示，除了65岁以上老人之外，所有需要出门上班工作的人士都将受惠。

《每日电讯报》称，英国政府修改了放宽封闭措施的关键要求。报道指出，英国首相约翰逊日前表示，要通过了五项测试，才能解除封闭措施，而至今至少四项测试已经通过和接近通过。至于第五项测试是指“有信心解除封闭措施不会带来引发第二波疫情的风险”，其中英国政府现在将此改为“为NHS造成压力的第二波疫情的风险”。报道指出，这意味着，英国政府已经添加了对解除封闭措施的态度。另外，根据英国官方统计的数字，英国昨天新增新冠病毒死亡人数为586人，累计死亡人数增至21678人。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅