英国人体无害疫苗 猕猴试验初步成功

六只曾注射了美国蒙大拿州的洛基山实验室上月利用英国牛津大学研发的疫苗的猕猴，虽然接触大量冠状病毒，但这些猴子都很健康，该疫苗可能在今年9月量产。

广告 继续浏览后续

据光华网今天报道称，新冠肺炎，英研发对人体无害疫苗，猕猴注射取得初步成功。消息称，牛津大学研发出一种证实对人体无害的疫苗。

报道引据《纽约时报》消息，六只曾注射了英国牛津大学研发的疫苗的猕猴，虽然接触大量冠状病毒，但这些猴子都很健康，该疫苗可能在今年9月量产。报道指出，由英国牛津大学疫苗学教授吉尔伯特（58岁）领导的牛津大学詹纳研究所科研队已经抢先一步，研发出一种证实对人体无害的疫苗。

研究队在六只猕猴身上注射疫苗，而猕猴虽然接触大量冠病病毒，却仍然很健康。

美国蒙大拿州的洛基山实验室上月利用牛津大学研发的疫苗，注射在六只猕猴身上，然后让猴子接触大量的冠病病毒，28天之后，这些猴子都很健康。据执行这个试验的研究员芒斯特表示，猕猴是最近似人类的动物，科学家们正在分析这个研究结果，估计下周可公布结论，与科学界分享。

该报道称，科研人员将在下月底对6000多人进行临床试验。他们希望，若证明此疫苗可有效对抗冠病，就可以获得监管机构紧急批准，在9月生产数百万剂。如果一切顺利，疫苗产出之后将优先供紧急用途，让一些高风险群体如医疗人员先获注射疫苗。

目前，全球冠病感染人数已经超过300万，研发出冠病疗法和疫苗刻不容缓。全球目前在抓紧时间研发疫苗的机构有数十家，包括赛诺菲、强生等大型制药公司。

据该报道，然而，好些专家对于疫苗最早何时可面市持谨慎态度。他们指出，疫苗往往在面市之前得经过好几年、对不同地方的不同人群进行反复临床试验后，方可确定功效；因此，要在一年至一年半成事是超乎寻常的快。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅