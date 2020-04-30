亚马逊遭指假货充斥 被列美「恶名市场」名单 但贝佐斯不同意

美国政府将电商巨擘亚马逊（Amazon）列入「恶名市场」名单，理由是这家公司旗下5个全球电子商务平台充斥各种山寨盗版侵权商品，移除流程冗长且繁琐。但亚马逊回应说，「非常不认同」这份名单，还说这只是川普政府搞出来的「政治动作」，用以宣泄川普个人对亚马逊和其创办人兼执行长贝佐斯（Jeff Bezos）的不满。

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据法新社报道说，假货问题泛滥，亚马逊遭美列入恶名市场名单。美国政府是在星期三将电商巨擘亚马逊（Amazon）列入「恶名市场」名单，理由是这家公司旗下5个全球电子商务平台充斥各种山寨盗版侵权商品，移除流程冗长且繁琐。

美国贸易代表署（USTR）将亚马逊列入受到知识财产权保护审查的零售业务清单，亚马逊在加拿大、英国、法国、德国和印度等国的5个海外网站都被列入黑名单。

据美国贸易代表署在年度报告中说，版权持有人抱怨这5个市场「假货问题泛滥」，以英国为例，有些人担心「消费者和版权持有人很难确定谁在销售商品，而且任何人都可轻易成为亚马逊卖家，因为亚马逊平台审查卖家身分机制不足」。根据报告，亚马逊山寨品移除流程「冗长且繁琐，对参与亚马逊品牌保护计划的权利持有人也是如此」。

该报道称，亚马逊回应说，「非常不认同」这份名单，还说这只是特朗普政府搞出来的「政治动作」，用以宣泄特朗普个人对亚马逊和其创办人兼执行长贝佐斯（Jeff Bezos）的不满。自特朗普当选总统以来，便经常与亚马逊卷入口角纷争，指控贝佐斯拥有的「华盛顿邮报」对政府进行不公正的报导。

据亚马逊发言人在电邮中说：「亚马逊在前瞻技术和流程方面做出重大投资，以察觉并阻止不肖业者和潜在的山寨品在我们商店贩售。」亚马逊还说，「我们也与执法单位密切合作，并通报所有经确认的仿冒者，以帮助当局建立更强大的刑案资料库。」

美国贸易代表署这份长达49页的报告也将在中国、意大利、波兰、印尼和其他国家的串流媒体和电商网站列入审查名单；阿里巴巴集团（Alibaba Group）旗下的中国最大电商平台淘宝网，过去几年也一直榜上有名。美国政府官方的贸易代表署报告还说，知名档案分享网站海盗湾（The Pirate Bay）多年来一直是当局锁定的目标，尽管旗下有些网站已关闭，但仍相当活跃。

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