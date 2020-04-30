特朗普内攻拜登外击北京 斥中国望他输掉竞选连任

据美国总统特朗普表示，他认为中国对新冠疫情的处理方式证明，北京“将竭尽所能”让他输掉2020年的连任竞选。特朗普还说，他不相信民调显示的他的潜在民主党总统竞选对手拜登在2020年的总统大选中领先。

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据路透社报道称，特朗普称不相信显示拜登在总统竞选中领先的民调。

该报道称，特朗普这位共和党总统昨天在白宫椭圆形办公室接受路透社独家采访时表示，他不认为这次大选将是对他处理新冠病毒疫情表现的一次公投，并补充说，拜登在民调中的表现让他感到惊讶。特朗普说，“我不相信民调，”特朗普说，“我相信这个国家的人民是聪明的。我不认为他们会选一个不胜任的人。”

路透社报道还说，特朗普称中国希望他输掉2020年连任竞选。

美国总统特朗普周三表示，他认为中国对新冠疫情的处理方式证明，北京“将竭尽所能”让他输掉2020年的连任竞选。在总统办公室接受路透采访时，特朗普在谈及中国时语气强硬，表示他正就中国对该病毒造成的后果考虑不同的选择。特朗普说，“我可以做很多事情。”

特朗普一直把新冠疫情全球大流行归咎于中国。根据路透统计，美国至少有六万人死于新冠病毒，疫情也导致美国经济陷入衰退，危及特朗普连任总统大位的希望。外界经常指责特朗普未及早行动让美国做好防范病毒扩散的准备。特朗普说，他相信中国本应可有更积极的作为，好让世界更早了解病毒。

在被问及他是否考虑动用关税甚至注消中国债务等举措，特朗普没有明确表态。“有许多事情我可以做，”他说。“我们正在看发生了什么事。”特朗普指出，“中国将竭尽所能让我输掉这场比赛，”特朗普说，并称他相信中国希望民主党的拜登(Joe Biden)胜选，以便减轻特朗普就贸易等问题对中国的施压。特朗普说到中国官员时表示，“他们不断动用公关，试图使自己看起来像是无辜的一方。”

据特朗普表示，新冠疫情的经济影响对他与中国国家主席习近平达成的贸易协议造成“严重干扰”。

该报道说，特朗普政府一位不愿透露姓名的高官周三表示，特朗普与习近平3月底通话时达成的口水战非正式“休战”似乎已经结束。当时两位领导人承诺各自政府将尽可能合作控制疫情。近几天，华盛顿和北京方面就新冠病毒起源和疫情防控表现进行了言辞愈发激烈的交锋。

据路透社说，但特朗普和他的高级助手在提高反华论调的同时，并未直接批评习近平。特朗普多次称习近平是他的“朋友”。

随着新增感染人数下滑，特朗普正努力试图提振经济，作法包括向个人及企业派发现金，同时敦促各州州长小心重启经济。特朗普说，他对许多州长在疫情压力下展开工作的方式感到满意，但也表示部分州长需要改进，他并没有点名说是哪些州长。

路透社认为，特朗普处理疫情的方式受到大众密切审视。据4月27-28日的汤森路透/益普索调查，只有43%的美国民众赞同特朗普应对疫情的方式。但吉利德科学(Gilead Sciences)称，他们的试验性抗病毒药物瑞德西韦(Remdesivir)在治疗新冠病毒感染者方面取得进展。这对特朗普来说是个好消息。

该报道称，特朗普也在寻求加快研发疫苗的速度。特朗普指出，“我认为事情进展非常良好。”

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