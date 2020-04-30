瑞德西韦治新冠病毒 称复原速度快31%

美国公布的一项大型临床试验结果显示，新冠肺炎病患使用实验性抗病毒药物「瑞德西韦」，复原速度比用安慰剂的患者快约30%。美国传染病专家佛奇赞赏这种药物有明确好处。

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据法新社报道称，新冠肺炎患者使用瑞德西韦，复原速度快31%。根据周三公布的一项大型临床试验结果显示，新冠肺炎病患使用实验性抗病毒药物「瑞德西韦」，复原速度比用安慰剂的患者快约30%。尽管瑞德西韦（remdesivir）尚未被彻底当成治疗药物，这仍是第一次有结果显示，有药物可以改善新冠肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）病情。新冠肺炎至今已夺走全世界逾20万人性命，并导致全球经济停摆。

监督试验的美国国家过敏与传染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）发布声明指出，病患使用这种由吉立亚医药公司（Gilead Sciences Inc）制造的药物，恢复速度比接受安慰剂的患者快31%。该声明提到：「明确地说，患者用瑞德西韦治疗，恢复的中位数时间为11天；接受安慰剂的患者则为15天。」

报道称，领导美国国家过敏与传染病研究院的佛奇（Anthony Fauci）在白宫告诉记者：「这项数据显示，瑞德西韦在减少复原时间上，具有明确、显着、正面效果。」佛奇还说：「尽管改善31%看起来不像100%那样吸引人，这仍是一次非常重要的概念验证，因为它证明有药物可以挡住这种病毒。」

研究结果也显示，使用瑞德西韦的病患死亡率较低，但差异很小。瑞德西韦组的死亡率为8.0%，安慰剂组则为11.6%。

法新社称，这项试验自2月21日展开，共有美国、欧洲、亚洲68地的1063人参与。

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