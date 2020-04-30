病毒全球仍大爆发 世卫要评估是否维持国际紧急事件

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天召集紧急委员会会议，会中专家将检视疫情最新变化，评估是否维持先前国际关注公共卫生紧急事件的建议，结果将在明天公布。

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据中央社今天报道称，世卫开会评估新冠肺炎是否维持国际紧急事件。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞今天召集紧急委员会会议，会中专家将检视疫情最新变化，评估是否维持先前国际关注公共卫生紧急事件的建议，结果将在明天公布。

世界卫生组织今天发布新闻稿，谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日内瓦透过电话会议召集紧急委员会开会，会中专家将评估2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情大流行的最新情势，预计5月1日向谭德塞提出是否维持先前列为“国际关注公共卫生紧急事件”（PHEIC）建议，WHO明天说明决定。

谭德塞1月30日接受委员会专家建议，宣布源自中国武汉的新型冠状病毒（2019-nCoV，2019冠状病毒疾病在2月11日前的名称）疫情构成“国际关注公共卫生紧急事件”。根据“国际卫生条例”（IHR），紧急委员会每3个月需开会一次，因此今天是2019冠状病毒疾病的第3度紧急委员会会议，主要是审议是否继续维持PHEIC宣告，或认为疫情走缓结束宣告。

据目前WHO立场认为对疫情不能掉以轻心，谭德塞4月22日在记者会上说，在全球不同区域看到不同的趋势，西欧多数国家的疫情似乎处于稳定状态或呈下降之势，但在非洲、中美洲、南美洲和东欧却出现令人担忧的上升趋势。

中国自2019年12月底爆发疫情，WHO在1月22日首度召集紧急委员会会议，但会议开了2天未能达成共识而搁置，1月28日谭德塞前往中国会见中国国家主席习近平，1月30日谭德塞第2次召集紧急委员会会议才决定宣告“国际关注公共卫生紧急事件”。

法新社说，但法国“世界报”后来透露，中国曾施压阻止WHO宣告新型冠状病毒为“国际关注公共卫生紧急事件”，为的是证明中国不再是第三世界国家，有能力独自处理公共卫生危机。

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