世卫新立场 呼吁中国邀请该组织去武汉调查病毒源头

联合国属下的世界卫生组织今天出人意料呼吁中国邀请世卫组织前往中国调查疫情包括疫情病毒起源。此前，世卫组织一直表扬中国抗疫成功，并否认轻视与耽误时机严肃处置新冠病毒疫情。稍早，世卫组织驻中国代表第一次承认，中国多次拒绝世卫组织前往中国勘查疫情的请求，并透露世卫组织针对疫情的措施信息，包括病毒是否人传人，均来自中国的信息报告。世卫组织应当在今天决定是否取消新冠病毒疫情仍然是国际紧急事件应对机制。

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据法新社今天自日内瓦报道说，被美国指责为未立即认知新冠状病毒的严重性的世界卫生当局周五呼吁北京邀请他们的专家参加对该病毒动物起源的调查。

该组织发言人塔里克·贾萨雷维奇（Tarik Jasarevic）今天表示：“世卫组织愿意与国际伙伴合作，并应得到中国政府的邀请参加动物起源调查。”

迄今为止，世界卫生组织（WHO）对中国在处理危机方面的表现表示赞赏。该组织周五表示：“世卫组织理解许多对新冠病毒疫情在中国起源的正在进行或计划进行的调查，均是旨在更好地了解对危机的研究。 “

世卫组织发言人说：“世卫组织目前尚未在中国参与这些研究。”

1月下旬，由世界卫生组织总干事特谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）率领的世卫组织代表团前往北京会见中国国家主席习近平，双方同意包括世卫组织在内的国际科学家团队对中国访问。 据该报道，稍早几天前，即1月20日至21日，世卫组织中国办事处的专家曾得以对疫情的发源地武汉市进行了简短的实地访问。

法新社说，尽管世界超过一半的人类受到居家隔离限制，并导致全球经济下滑，但这种于2019年12月始于中国的病毒流行病，根据各国官方数据统计，已在全球感染了超过320万人，并造成至少23万人死亡。

尽管许多国家或领导人支持世卫组织，但一些国家或组织开始表达怀疑或批评。美国暂停了对该组织的资助，指责它延迟敲响警钟，以避免冒犯北京。

据美国总统唐纳德·特朗普周四表示，他获得确定新的冠状病毒来自武汉一个高度敏感的实验室而不是当地动物市场之后，他正在考虑对北京征收新的惩罚性关税。

据世卫组织称，正在中国进行的调查包括``从2019年底开始在武汉及其周边地区开始出现其症状的病人案例，这些样本是在市场附近和在已经确认出第一例人类病例的地区的农场，以及在这些市场上出售的野生物种和农场动物。”

据卫组织发言人说，这些研究的结果 “对于未来防止任何新的由动物源感染人类，如同此次的Covid-19病毒感染人类，至关重要”。

联合国卫生健康专职机构表示，它将继续与世界不同国家与合作伙伴，包括动物学家和人类健康专家合作，“寻找疫情漏洞，确定同Covid-19作斗争的优先举措，包括可能确认在中国的病毒的源头。”

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