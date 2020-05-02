俄总理确诊后两部长也确诊 普京数周避免面对面开会

俄罗斯的新冠病毒疫情蔓延至政府高层，总理米舒斯京日前才宣布确诊，国际传真社报道说，建设和住房公用事业部长与副部长也都感染上冠状病毒。消息称，普京数周以来已经避免面对面召开会议了。俄罗斯疫情高峰官方说仍然未过，但当局仍计划将自12日起逐渐解除防疫管制措施，但松绑条件将视各区情况而定。

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据法新社消息，俄罗斯总理染疫自我隔离，俄罗斯再添两高官确诊。俄罗斯建设和住房公用事业部长亚库舍夫（Vladimir Yakushev）告诉国际传真社（Interfax News Agency）：「我会在莫斯科一家医院的医师监督下接受治疗。」

俄罗斯总理米舒斯京（Mikhail Mishustin）稍早4月30日宣布自我隔离，以免传染给同事。根据克里姆林宫网站，总统普京暂代米舒斯京的总理职务，普京也已好几周没参与面对面会议。

有消息说，普京得知总理米舒斯京确诊新冠肺炎后，连声叹气。

据法新社的统计显示，俄罗斯目前截至昨天累计确诊病例11万4431例为全球第8高，死亡病例累计1169例，大部分是在莫斯科地区与第2大城圣彼得堡。

据普京本周说，俄罗斯的疫情仍「非常棘手」，官员警告高峰还没过。

据法新社说，尽管新增确诊呈现稳定增加，俄罗斯政府仍表示将自12日起逐渐解除防疫管制措施，松绑条件将视各区情况而定。

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