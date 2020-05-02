新冠病毒：特朗普说来自武汉实验室 世卫重申源于自然

美国总统特朗普宣称看过2019冠状病毒疾病病毒来自中国实验室的证据，但世界卫生组织（WHO）在其后重申，这种病毒源于自然。

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据法新社报道，特朗普称病毒来自武汉实验室，世卫组织重申：源于自然。

2019冠状病毒疾病疫情去年底在中国武汉一处野味市场爆发，科学家认为是由动物传染给人。

不过美国总统特朗普在线上记者会宣称看到证据，显示疫情其实源于武汉病毒研究所（Wuhan Institute of Virology），但不愿说明细节。

法新社说，世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩（Michael Ryan）被问到特朗普上述说法时，强调世卫多次聆听研究病毒序列的科学家意见。莱恩重申世卫先前立场指出：「我们肯定这个病毒源于自然。」

2019冠状病毒疾病迄今夺走全球超过23万条人命，世卫稍早表示，希望获邀参与中国对病毒动物来源的调查。

据莱恩说：「确定这种病毒的天然宿主才是重点。」他强调，必须了解「动物－人类的物种藩篱是如何被打破的」。莱恩又说，「之所以要了解那点，是因为如此一来，我们就能让必要的预防和公卫措施就定位，避免那在某个地方再次发生。」

据报道，世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）则是继续反驳各界对世卫的批评，尤其是来自特朗普的批评。谭德塞否认延误时间，坚称给了世界足够的时间应对疫情。

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