新冠病毒至此报344万人确诊 243015人丧生

新冠病毒疫情在全世界肆虐，今天欧洲时间中午时分根据各国官方数据统计，全世界超过344万人染病确诊，同时造成243015人死亡。

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根据路透社今天发自中国北京的消息，美国疫情最为严重，已知114万人确诊，66426例死亡。

欧洲报告已经记录13万7000例死亡。此统计占据全球死亡一半数据。其中，西班牙确诊216582例，死亡25100例。意大利因死亡28710成为欧洲疫情死亡最多的国家，其确诊数209328，排在西班牙之后。

英国成为欧洲第三疫情最严重国家，报告182260确诊，28131例死亡。

法国是欧洲第四疫情严重国家。报告有130979确诊病例，死亡人数为24760.过去24小时，法国报告有166人死亡，794例新增确诊。

德国疫情统计为162496例确诊，报6649例死亡。

俄罗斯报告134687例确诊，死亡人数为1280。

中国统计有82877例确诊，死亡人数为4633。

伊朗报告82877例确诊，死亡人数为4633。伊朗是中东地区疫情最为严重的国家。中东地区报告已经有96448例确诊，有6156例死亡。

拉丁美洲报告有96559例确诊，6750例死亡。

据路透社说，非洲疫情据报，南非有5951例确诊，116例死亡。埃及报告有5895例确诊，406例死亡。

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