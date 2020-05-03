治新冠病毒瑞德西韦被看好 特朗普急推

美国总统特朗普今（3）日通过“瑞德西韦（remdesivir）”用于治疗新冠病毒重症。据台湾指挥中心专家咨询小组召集人张上淳表示，这是因为跨国临床实验初步结果佳，美国才会紧急授权重症使用，但中等程度个案，则要等待另一个临床实验结果。

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据路透社稍早报道，特朗普称FDA已授权吉利德紧急使用瑞德西韦治疗新冠肺炎患者。美国总统特朗普是在周五表示，美国食品药物管理局(FDA)已授权吉利德(GILD.O)紧急使用其实验性抗病毒药物瑞德西韦治疗新冠肺炎患者。

据该报道，在椭圆形办公室与总统举行的一次会议上，吉利德首席执行官Daniel O‘Day表示，获得FDA授权是重要的第一步，并表示该公司将捐赠150万瓶瑞德西韦来帮助患者。

据东森新闻今天报道，瑞德西韦被视为治疗新冠肺炎的准新药，全球临床试验重症病人收案400人，中等程度病人收治600个案。台湾指挥中心专家咨询小组召集人张上淳日前表示，初步了解重症患者接受治疗后有五到六成改善，出院率同样达到五到六成，算是拥有相当好疗效的药物。

据张上淳表示，瑞德西韦在美国原厂公司帮忙主导之下，美方有自行发动相关临床试验，另外亚洲、美国、欧洲则共同进行临床试验。台湾参与的是后面的部份，但由于国内确诊个案少，仅有10人进入临床试验，要进一步了解成果还是要看全球性研究。

张上淳指出，全球性临床试验初步结果显示，重症患者分为“5天治疗”与“10天治疗”模式，两者治疗成效相似，并未因为天数增加而效果更好，这也初步认定不一定每名患者都要使用到10天，意味可以让更多患者有用药机会。

该报道引述张上淳也提到，这两个模式治疗的患者追踪14天之后，约有约50%至60%症状改善，出院率也可达到50至60%；也发现能够越早给药效果愈好，以发病10天内、10天后给药来看，14天后出院率分别为62%、49%；在副作用的部份初步结果也良好，仅少数人出现恶心、肝功能变化等，仅有3%因为肝功能影响而停药，没有太严重的副作用，目前整体看来算是疗效相当好的药物。

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