“5月卖股不回头”?疫情政治纷争冲击股市走势多有不明

未来一周世界股市何种走势引发关注，评论多有谨慎。而美国股市周五遭大幅抛售，此前美国总统特朗普再次威胁要对中国征收新关税，因对中国的新冠疫情应对不满，这场大流行已导致全球经济陷入停滞。

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据路透社稍早说，因特朗普再提关税威胁增添市场不确定性，美股急挫。美国三大股指均收跌超过2%，本周亦下跌。

股市素有“5月卖股不回头”的说法，而在5月的第一个交易日，随着美国一些州开始放松疫情期间实施的限制措施，人们的恐慌情绪不断上升，这一说法依然适用。

"市场4月表现非常强劲，因为他们忽略经济疲弱的低谷期，关注刺激措施将重燃经济增长这一点，"Lenox Wealth Advisors首席投资官David Carter称，“但低谷期可能比许多人预期的更长、更深。”实际上，4月的股市表现不俗，标普500指数和道指均录得33年来最强劲的月度百分比涨幅。

该报道称，特朗普表示，他的政府正在制定针对中国的报复性措施，以惩罚该国应对冠状病毒疫情不力，这再次引发了关税担忧，在过去两年的大部分时间里，这种担忧一直困扰着市场。特朗普指责中国传播了他所说的“错误信息”，病毒最先在中国城市武汉被发现，然后迅速传播到世界各地。

然而据Carter补充说，“鉴于目前经济和金融的不确定性，特朗普对中国的指责是市场最不需要的。”

企业业绩喜忧参半，尤其是亚马逊(AMZN.O)发布了令人失望的季报。此外，最新一轮低迷的经济数据也令市场人气承压。

美国供应管理协会(ISM)公布，美国4月制造业活动指数跌至11年最低，因新冠状病毒疫情对供应链造成严重破坏，暗示经济陷入更深的衰退之中。

道琼斯工业指数.DJI下跌622.03点，至23,723.69点，跌幅2.55%；标普500指数.SPX下跌81.72点，至2,830.71点，跌幅2.81%；纳斯达克指数.IXIC下跌284.60点，至8,604.95点，跌幅3.2%。标普500指数所有11个板块均收跌，能源股百分比跌幅最大。

企业财报季已过半，标普500指数中有275家企业公布了季度业绩，其中68%超过了分析师的预估均值。

总体而言，标普500指数成份股企业第一季度收益预计较上年同期下降12.7%，与1月1日预测的增长6.3%形成鲜明对比。

纽约证交所跌涨股家数比为5.23:1；纳斯达克证券交易所为4.4:1。

没有标普500指数成份股触及52周新高，两只成份股触及新低；有17只纳斯达克指数成份股触及新高，12只触及新低。

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