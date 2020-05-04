英德法加联手研发新冠疫苗

英国首相约翰逊今天稍后将宣布，英国将与德国、法国和加拿大等国联手研发新冠病毒疫苗及病毒检测，以及就治疗方法进行研究。

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据李文读报今天引述《每日快报》报道，英国首相约翰逊今天稍后将宣布，英国将与德国、法国和加拿大等国联手研发新冠病毒疫苗及病毒检测，以及就治疗方法进行研究。报道透露，整个联合科研项目将耗资60亿英镑，英国将承担其中3.88亿英镑的款项。

《都市报》也报道说，共有10个国家和国际组织今天稍后将举行网上视像会议，希望能敲定总值66亿英镑的联合研发项目。报道称，英国首相约翰逊将联合主持这一会议，并会呼吁全球各国联手行动，共同研发新冠病毒疫苗，并形容这是“有生以来最紧迫的共同任务”。

《每日电讯报》也表示，英国首相约翰逊今天稍后将强调，各国不应把研发新冠病毒疫苗的努力视为是彼此间的一场竞争。报道还透露，美国不会参加今天稍后举行的新冠病毒国际合作会议。报道指出，美国总统特朗普已经表示，他的当务之急就是要在今年年底之前让绝大部分美国人接种新冠病毒疫苗，因此引发揣测认为，特朗普在研发新冠病毒疫苗的问题上会采取“美国优先”的策略。报道还透露，德国《世界报》今年3月曾经报道，美国政府曾向德国一家制药厂提出支付一笔巨额款项，以换取独家使用该厂研发的新冠病毒疫苗的权利。该报还透露，英国昨天新增新冠病毒死亡人数为315人，累计死亡人数为28446人，而累计确诊病例总数为186599人。

该报还在头版引述英国伦敦希思罗机场负责人霍兰德-凯耶警告说，在解除封闭措施后，在机场推出保持社交距离措施的计划根本行不通，因为这意味着搭乘一个航班的旅客就要排队一公里，而许多国际机场根本没有足够的空间这样做。为此，他建议英国首相约翰逊与其他国家领导人协商出旅客在登机前接受健康检查的统一国际标准，并在一个月内公布，为在六月份恢复航班服务做好准备。

此外，该报还引述英国教育大臣威廉姆森在该报撰文表示，为了防止英国各大学争相招生以解决财政紧绌的问题，英国政府将考虑为各大学重新设置招生名额上限。

《泰晤士报》也表示，英国首相约翰逊今天稍后将坚称，疫苗是击退新冠病毒的唯一途径。报道还称，约翰逊可能会延至本周日才宣布有关允许企业复工及学校复课的详细计划，以便有更多时间研究有关数据，了解病毒的传播情况。而英国政府内阁办公室大臣戈夫昨天在唐宁街疫情简报会上也表示，过早采取解除封闭措施的行动将是“最糟糕的事情”。

该报还在头版引述一项调查结果称，大约四分之一准备考大学的英国高中生，自疫情爆发以来，一直没有获得老师布置家庭作业。

《金融时报》也在头版刊登照片报道，北京故宫自1月底因为新冠病毒疫情而关闭后首度开放，戴着口罩的武警则把守在故宫大门外。报道还透露，中国上周末开始五一假期，全国各大旅游景点在周五和周六共吸引了5000万人次的游客到访。

该报今天的头条新闻是，英国政府在上周末已经向各企业发出了有关复工的政策指引，其中包括安排员工在不同时间内上班、限制共享办公桌、暂时继续关闭员工食堂等措施，以减少员工之间的社交接触。

《i》也报道说，虽然根据英国政府的指引，大部分工作单位将获准复工，但仍有一些工作单位将继续关闭。报道还指出，由于担心公共交通工具在上下班高峰期出现拥挤现象，不少人打算避免使用公共交通，而有关车站也可能会实施单向排队上下车的安排。

《每日镜报》引述英国上议院议员埃尔塔曼表示，政府如果继续让那些健康的70岁以上老人留在家中自我隔离的话，可能会引发这些老人的抗议行动。此外，报道也引述政府内阁次官沙普斯承认，英国政府在病毒检测上出现的延误已导致更多人死亡。

据资深媒体人李文读报引述《卫报》报道，英国政府正在和科技公司商谈研发一种手机应用程式，利用人脸识别技术，为已通过病毒检测人士提供相当于“免疫护照”的电子健康证明，以便大家可以安心复工。

该报还在头版刊登照片报道，自英国在3月26日实施封闭措施以来，全国共有5万名新生婴儿出生，其中一对夫妇表示，这段时间里他们一直使用厨房里的食物秤为婴儿测量体重。

另外，该报透露，根据英国政府的计划，英国小学将在6月1日复课，其中年龄在10岁及11岁的小学六年级学生将是首批获准重返校园上课的小学生。

《独立报》电子版报道，英国国民保健服务（NHS）本周将在怀特岛公开测试其研发的一款手机应用程式，该手机应用程式专门用来追踪新冠病毒感染者。

另外，该报还在头版刊登照片报道，德国教堂昨天获准重新开放，但信众要在教堂内佩戴口罩，同时禁止唱圣诗。

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