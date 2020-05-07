中国2019海洋灾害公报和海平面公报

中国自然资源部最新发布的2019年 « 中国海洋灾害公报 »和 « 中国海平面公报»显示，尽管，去年中国沿海没有发生海啸，但各类海洋灾害直接经济损失高于2010年至2019年近十年间的平均值，死亡失踪人数则低于平均值；沿海海平面总体呈波动上升趋势。

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综合来自北京的消息，近日发布最新《中国海洋灾害公报》显示，2019年中国海洋灾害以风暴潮、海浪和赤潮等灾害为主，海冰、绿潮等灾害也有不同程度发生。各类海洋灾害共造成直接经济损失超过117亿元人民币，死亡失踪22人。其中“利奇马”台风风暴潮造成沿海多省较严重的直接经济损失。此外，中国近海去年发生波高4.0米以上的灾害性海浪过程39次，其中台风浪15次，冷空气浪和气旋浪24次。还发现赤潮38次，累计面积1990平方千米。黄海海域在2019年4月至9月曾发生大面积的绿潮灾害，主要藻类为浒苔。2019年的浒苔绿潮灾害具有持续时间长、分布面积与覆盖面积偏大、整体漂移方向北偏东等主要特点。

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最新的《中国海平面公报》指出：海平面监测和分析结果表明，中国沿海海平面变化总体呈波动上升趋势。2019年，中国沿海海平面较常年高72毫米，为1980年以来第三高。各海区沿海海平面均呈不同程度的上升，其中东海最为明显。与常年相比，渤海、黄海、东海和南海沿海海平面分别高74毫米、48毫米、88毫米和77毫米。与2018年相比，各海区沿海海平面均上升，其中东海沿海海平面升幅最大。过去八年（2012－2019年）中国沿海海平面均处于近四十年来高位；1980－2019年，中国沿海海平面上升速率为3.4毫米/年，高于同时段全球平均水平。

分析认为，海温、气温、气压、风和降水等是引起海平面异常偏高的重要原因。2019年，中国沿海海平面偏高，加剧了风暴潮和滨海城市洪涝的影响程度，其中浙江沿海受影响最大；长江口、钱塘江口和珠江口咸潮入侵总体加重。受海平面上升及多种因素共同影响，河北、广西和海南沿海部分岸段海岸侵蚀加剧；辽宁沿海局部地区重度海水入侵范围加大。公告说，预计未来30年，中国沿海海平面将上升51至179毫米。

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